La scelta di Nilufar: Paolo Crivellin attacca la tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne, la scelta di Nilufar: Paolo Crivellin contro la tronista

Paolo Crivellin si prende la sua rivincita su Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzato con Angela Caloisi, è stato duramente criticato dalla collega italo-persiana per via del suo Trono. Nilufar aveva condannato la tendenza di Paolo a baciare due corteggiatrici nello stesso lasso di tempo così come la decisione di andare in una villa a poche ore dalla scelta finale. “Ti viene il voltastomaco a fare la stessa cosa con due persone diverse”, aveva detto Nilufar a Paolo qualche tempo fa. “Ti auguro di trovarti nella mia stessa situazione e io ti dirò le stesse cose”, ha replicato Crivellin. Ma l’ultima parola è toccata all’Addati che, perentoria, ha affermato: “Mi auguro di no e conoscendomi non succederà”.

Parole che poi non hanno trovato riscontro nella realtà visto che in un giorno Nilufar ha baciato sia Giordano sia Nicolò. Momenti che non sono passati inosservati e che hanno portato la pagina Instagram de Le Suocere a creare un video (che potete vedere qui sotto) dedicato proprio all”incoerenza di Nilufar”. Video che Paolo Crivellin ha subito postato in una sua storia di Instagram. “Mai augurio fu più azzeccato”, ha aggiunto il torinese.

Uomini e Donne: le parole di Paolo Crivellin sulla scelta di Nilufar

In un’altra storia di Instagram, Paolo Crivellin ha fatto sapere: “Nilufar nonostante tutte le caz…. che hai detto sul mio Trono ho saputo che a breve sceglierai. Ti faccio un grosso in bocca al lupo, spero tu sia felice. E vediamo se anche questo augurio si avvererà come l’altro“. Chissà come reagirà l’Addati a tali parole…