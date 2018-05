La scelta di Nilufar è Giordano: il messaggio di Marta Pasqualato

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano insieme: arriva il messaggio di Marta, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante

Per dolcezza e romanticismo, è piaciuta a molti la scelta di Nilufar a Uomini e Donne. Anche a Marta Pasqualato, l’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che ben conosce la tronista italo-persiana. Marta e Niluar hanno instaurato un buon rapporto dietro le quinte del programma di Maria De Filippi e entrambe si sono sostenute a vicenda. L’Addati ha sempre tifato per la coppia Nicolò e Marta, così come la Pasqualato ha creduto in quella formata da Nilufar e Giordano. E proprio in occasione della messa in onda della scelta, Marta ha scritto un messaggio in una storia di Instagram.

In particolare Marta Pasqualato ha voluto omaggiare tutta la redazione di Uomini e Donne, supportando così il discorso di Nilufar che – durante la sua scelta – ha detto di essere grata a tutti i collaboratori di Maria De Filippi. “Io più emozionata che mai dopo questa puntata di Uomini e Donne. E non parlo di scelta o non scelta, non parlo di chi vince o di chi perde. Parlo di emozioni, e le emozioni che ti regala questa esperienza, sono indescrivibili, sono rare. Felice e grata di essere stata parte di questa famiglia”, ha scritto Marta. Dunque, pur non essendo stata scelta da Nicolò, la Pasqualato rifarebbe l’esperienza al Trono Classico. Un’esperienza che sicuramente resta indelebile nella vita di chi la vive.

Uomini e Donne: la nuova vita di Marta senza Nicolò

Dopo la scelta di Nicolò, Marta Pasqualato è ritornata alla vita di tutti i giorni, quella fatta di studio, tirocinio e amici. Brigante e Virginia Stablum hanno invece iniziato un nuovo capitolo insieme, seppur distanti. Per il momento, infatti, i due non pensano alla convivenza. “Vogliamo procedere passo dopo passo. Viversi tutti i giorni farebbe la differenza, ma per ora vogliamo fare le cose con calma. Spostarsi è facile e troveremo il modo di vederci”, ha spiegato la neo coppia a Uomini e Donne Magazine.