La nuova vita di Corona, parla l’amico: “Sputi e insulti per strada”

Fabrizio Corona insultato pesantemente per strada: le rivelazioni dell’amico a Mattino 5

A Mattino 5 parla David, l’amico di Fabrizio Corona. Il giovane ha rivelato che l’ex re dei paparazzi viene sempre insultato per strada. Infatti, ci ha tenuto a precisare che è molto difficile stare al suo fianco, visto che molta gente lo disgusta. Sono, dunque, molte le persone che non appena lo vedono passare lo insultano con parole molto pesanti. Ma non solo: David ha anche rivelato che qualche persona sputa per terra quando vedono Corona. Diversi sono gli insulti che gli vengono rivolti. E il tutto accade in un periodo molto difficile per Fabrizio, visto che spesso si ritrova provocato. Secondo gli opinionisti presenti in studio, l’ex re dei paparazzi dovrebbe tentare proprio di non reagire a tutto ciò. Abbiamo visto negli ultimi giorni Corona protagonista di una rissa sfiorata. Di fronte ad una nota discoteca, Fabrizio se la sarebbe presa con un suo vecchio conoscente, che durante il suo arresto gli avrebbe rubato un orologio. Proprio questo gesto avrebbe fatto reagire Corona in malo modo, di fronte a persone che hanno iniziato a riprendere l’accaduto. Entrambi sono difesi da un avvocato e ognuno porta avanti la sua versione. Le persone vicine a Fabrizio confermano che la sua reazione è stata dettata da una provocazione, mentre la presunta vittima continua a rivelare di essere stata colpita animatamente sia verbalmente che fisicamente.

L’amico di Fabrizio: “La gente sputa quando vede passare Corona”

La nuova vita di Corona è abbastanza turbolenta. “Sputano quando lui passa”, ha affermato il suo amico David. Diverse gli insulti che la gente gli fa durante le sue passeggiate: “Devi marcire in carcere”. Parole molto forte quelle dell’amico di Fabrizio, presente anche durante la rissa sfiorata. Come Silvia, anche David ci ha tenuto a difenderlo e a dichiarare che la sua reazione è dovuta ad una provocazione. Intanto, la presunta vittima afferma di essere stato sputato e colpito con un pugno da Corona. “Silvia lo ama e lo protegge, dovrebbe fare da tutor”, hanno affermato gli opinionisti a Mattino 5. Una donna spesso è una guida importante per un uomo. Fabrizio non dovrebbe reagire alle tante provocazioni, proprio per rispetto alla Provvedi, continuano le persone presenti in studio.

Fabrizio Corona e il suo compleanno con Silvia Provvedi e il figlio Carlos

Nel frattempo, Corona sta cercando di godersi la sua nuova vita lontano dal carcere. Al suo fianco non solo Silvia, ma anche l’amato figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric. Per il suo 44esimo compleanno una giornata di festa in un relè vicino como insieme a Silvia e al figlio. I suoi due amori a fianco a lui. Uscito dal carcere sta riassaporando qualche momento di libertà e serenità. Ha ottenuto, così, la possibilità di raggiungere Como per festeggiare a pranzo. Un festeggiamento pubblico che vede Silvia con una bella torta di compleanno.