La mafia uccide solo d’estate 2 su Rai1: quando inizia, cast e trama

Quando inizia La mafia uccide solo d’estate 2? La prima delle sei puntate della nuova serie ispirata all’omonimo film andrà in onda in prima serata su Rai1 giovedì 26 aprile 2018. I restanti appuntamenti verranno trasmessi fino alla data del 31 maggio. Scritta da Michele Astori, Stefano Bises e Michele Pellegrini, la fiction è diretta dal regista Luca Ribuoli mentre il soggetto è firmato da Pierfrancesco Dilimberto (PIF). Le riprese sono state effettuate in Sicilia, anche tra Palermo, Sferracavallo e Mondello.

La mafia uccide solo d’estate 2: cast

A rendere possibile il nuovo racconto de La mafia uccide solo d’estate 2 è anche il cast fatto da tanti bravi attori: da Edoardo Buscetta (nel ruolo del protagonista Salvatore), a Francesco Scianna (nei panni dello zio Massimo), passando per Anna Foglietta e Claudio Gioé (i genitori di Lorenzo e Pia) ed Angela Curi (la sorella). Nel cast spicca anche il nome di Nino Frassica, interprete del personaggio di Fra’ Giacinto. A modo suo c’è anche Pif: non tra gli attori protagonisti ma come “voce narrante”.

La mafia uccide solo d’estate 2: trama

Questa la trama ufficiale de La mafia uccide solo d’estate 2: la serie riprende dal racconto della vita della famiglia Giammaresi e del piccolo Salvatore dopo la morte di Boris Giuliano. Sono gli anni ’80, anni terribili per la lotta a Cosa Nostra. Si ripercorrono le vite dei protagonisti, i fatti di cronaca di personaggi chiave della Palermo “calda” come Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e Gaetano Costa.