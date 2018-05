La mafia uccide solo d’estate 2, anticipazioni: la denuncia di Salvo

La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni quarta puntata

Continua il racconto di Pif dei Giammarresi, famiglia di Palermo alle prese con la vita quotidiana e la legalità. La seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate 2 non ha raggiunto gli ascolti della prima serie, ma il giovedì sera eravamo abituati agli ascolti record di Don Matteo. Nonostante una diminuzione del numero di telespettatori la serie piace e appassiona gli affezionati, che già si chiedono cosa succederà nella quarta puntata. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio di giovedì prossimo vedremo gli abitanti di Palermo sotto shock dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella. Intanto, Lorenzo, neo assunto in Regione, troverà alcune carte sospette relative ad un appalto. Il suo senso di legalità prenderà nuovamente il sopravvento?

La mafia uccide solo d’estate 2: Lorenzo e Salvo denunciano

Lorenzo, interpretato da Claudio Gioè, e Marina cercheranno di approfondire la questione. Quali dati emergeranno dai documenti? Il loro legame sarà sempre più forte, come reagirà Pia (Anna Foglietta)? Nel secondo episodio, invece, il piccolo Salvo deciderà di andare a denunciare un caso di estorsione, ha scoperto che al signor Pellerito viene chiesto il pizzo. Dopotutto, il senso di legalità e del non volersi voltare dall’altra parte è nel dna del giovane protagonista. Se Salvo vuole denunciare quello che ha scoperto, anche il padre Lorenzo non vuole tirarsi indietro e vuole far emergere quello che ha trovato nei documenti dell’appalto, scontrandosi con un suo superiore. Con l’aiuto di Marina, però, riuscirà a far avere le carte in forma anonima ai giornali.

La mafia uccide solo d’estate 2: quando andrà in onda la quarta puntata?

Massimo (Francesco Scianna) dopo aver capito di essere finito in un traffico di stupefacenti, cercherà una via d’uscita. Riuscirà ad uscire dal giro? Per sapere cosa succederà nella quarta puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 non ci resta che aspettare una settimana. I protagonisti della serie vi aspettano giovedì 17 maggio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.