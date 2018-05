La mafia uccide solo d’estate 2, anticipazioni: Angela lascia Marco

La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni seconda puntata

Pif con La sua mafia uccide solo d’estate 2 è tornato in prima serata su Rai Uno. La sua voce ci accompagna nella narrazione della serie televisiva che affronta con ironia un tema molto difficile e spesso trattato al cinema e nelle fiction attraverso la violenza. Non sono mancati i colpi di scena nella seconda puntata, ma cosa avrà pensato Pif per i telespettatori nelle prossime puntate? Angela avrà preso la decisione giusta o se ne pentirà? Cosa succederà nella terza puntata? Le anticipazioni ci rivelano che nella prossimo puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 Lorenzo dovrà affrontare il suo primo giorno di lavoro in Regione.

La mafia uccide solo d’estate 2: Lorenzo scopre l’aborto

Lorenzo (Claudio Gioè), infatti, dopo aver superato il concorso, ma la situazione apparentemente felice si rivelerà presto diversa da quella che il protagonista si era immaginato. Nel frattempo Angela deciderà di lasciare Marco, cosa farà arrabbiare la ragazza tanto da farle prendere questa drastica decisione? Angela, però, si ritroverà ad affrontare le conseguenze della sua scelta da sola e dovrà, inevitabilmente, parlarne con qualcuno. Ne parlerà con Pia, che dopo una prima reazione di sconcerto, cercherà di stare vicino alla figlia. Ma il vero ostacolo sarà parlarne con il padre. Come reagirà Lorenzo alla notizia?

La mafia uccide solo d’estate 2: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti della serie televisiva ambientata a Palermo è per giovedì 10 maggio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.