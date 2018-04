La mafia uccide solo d’estate 2: Angela aspetta un bambino

La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni seconda puntata

La prima serata del giovedì passa la parola a Pif. Dopo Don Matteo 11 è il turno de La mafia uccide solo d’estate 2, serie televisiva con Claudio Gioè e Anna Foglietta. Cosa succederà nelle prossime puntate di questa seconda stagione? Cosa avrà pensato per il pubblico Pif? Dopo il mancato trasferimento di Lorenzo e il nuovo posto di lavoro di Pia, molte sono le novità che coinvolgeranno i protagonisti. Lorenzo, dopo aver conosciuto Piersanti Mattarella, ha deciso di partecipare al concorso per ottenere il posto in Regione. Riuscirà a superare le prove? Le anticipazioni ci rivelano che nella seconda puntata Lorenzo sarà molto preso dallo studio. Ad aiutare il padre di Angela e Salvuccio ci sarà Marina Micciché, presenza femminile che susciterà la gelosia di Pia.

La mafia uccide solo d’estate 2: Angela è incinta?

Nel frattempo, Angela andrà in crisi a causa di un ritardo. La ragazza è incinta? Pare proprio di sì. La figlia più grande di Lorenzo e Pia appresa la notizia dovrà prendere una decisione: tenere il bambino o interrompere la gravidanza? Cosa deciderà? Come reagiranno i genitori alla notizia? Intanto, Massimo riceverà un nuovo incarico da Buscetta e perderà la testa per Jolanda Rubino, ma le anticipazioni ci rivelano che si tratta di una relazione pericolosa. Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 non ci resta che aspettare giovedì 3 maggio.

La mafia uccide solo d’estate 2: quando andrà in onda la prima puntata?

A narrare le vicende dei protagonisti ci sarà sempre Pif e torneremo di nuovo a Palermo, in una narrazione televisiva comica della mafia. Se la televisione ci ha abituati a vedere serie televisive dure e violente in Sicilia, Pif ci ha insegnato che l’argomento può essere trattato in profondità anche strappando il sorriso al grande pubblico. La seconda puntata andrà, dunque, in onda giovedì 3 maggio. I protagonisti della seconda stagione de La mafia uccide solo d’estate, Claudio Gioè e Anna Foglietta, vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.