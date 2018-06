La Dottoressa Giò 2018, chi c’è nel cast della fiction con Barbara D’Urso

La Dottoressa Giò 2018: Christopher Lambert nel cast. Patrick Dempsey non ci sarà

L’ultimissima news su La Dottoressa Giò 2018? Nel cast della fiction Patrick Dempsey a quanto pare non ci sarà. Se ne era parlato, ma l’unione artistica tra Barbara D’Urso e l’attore di Grey’s Anatomy non si farà. Ad annunciarlo è Il Fatto Quotidiano, secondo cui ci penserà Christofer Lambert ad affiancare la conduttrice Mediaset sul nuovo set. Parliamo, naturalmente, dell’attore statunitense naturalizzato francese di 61 anni che, nella vita privata, ha anche avuto una “celebre” relazione con Alba Parietti. Sarà, quindi, Lambert il volto maschile delle attese quattro nuove puntate. Del resto, prodotta da Picomedia e trasmessa su Canale5 con la regia di Antonello Grimaldi, la serie sarà proposta in prima serata sulla rete ammiraglia del “Biscione” dopo che i primi undici episodi sono andati in onda su Rete4 nel 1997 e 1998 (vent’anni fa!).

La Dottoressa Giò 2018: chi altro c’è nel cast della fiction con Barbara D’Urso

Secondo “Il Fatto”, oltre a Christopher Lambert nel cast de La Dottoressa Giò 2018 ci saranno anche altri attori. Nella fiction di Canale5, infatti, insieme a Barbara D’Urso reciteranno pure Marco Bonini e Camilla Ferranti. Bel romano nato nel 1972, Bonini ha già preso parte a “Smetto quando voglio” di Edoardo Leo e a “Il Paradiso delle Signore” su Rai1. La Ferranti, invece, dopo una prima esperienza televisiva a Uomini e Donne 2007 in tv si è fatta notare anche ne L’Onore e il rispetto 5. Dal canto suo, la D’Urso sarà di nuovo Giorgia Basile. Naturalmente stiamo parlando della “dottoressa Giò” che, ormai cinquantenne, tornerà con tanto di camice dopo essere stata assolta dalla querela del primario che aveva infangato la sua immagine. Queste le primissime anticipazioni ufficiali sulla trama.

La Dottoressa Giò 3: quando iniziano le riprese e la nuova location

Intanto, in attesa di altre notizie sul cast, si sa già quando iniziano le riprese e qual è la nuova location scelta per La Dottoressa Giò 3. Varie fonti, dicono che l’apertura del set, allestito tra Roma e la Costiera Amalfitana, è prevista per il prossimo 2 luglio 2018.