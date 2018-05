La Corrida: ultima puntata del 18 maggio 2018 in diretta su GET

La Corrida 2018: come seguire l’ultima puntata in diretta tv e in streaming

Tutto pronto per l’ultima puntata de La Corrida 2018 di venerdì 18 maggio. La si può vedere sia in diretta tv su Rai1 sia in live streaming e in streaming on demand su RaiPlay. Come fare? Per seguire il nuovo appuntamento con lo storico programma di Corrado Mantoni basta sintonizzarsi sul primo canale della Rai a partire dalle ore 21.35 circa di stasera. In alternativa, durante la messa in onda lo show si può anche guardare su www.raiplay.it/dirette/rai1 o, in un secondo momento, consultando la pagina web www.raiplay.it/programmi/lacorrida.

La Corrida: anticipazioni puntata di venerdì 18 maggio 2018

Cosa succede il 18 maggio 2018 a La Corrida? Secondo le anticipazioni, nella sesta puntata di stasera si decide chi vince questa nuova edizione Rai condotta da Carlo Conti. A sfidarsi sono nuovi concorrenti, le cui esibizioni vengono valutate di volta in volta dal pubblico in studio. Pubblico che giudica anche le performance dei finalisti della serata, così da proclamare il vincitore di questa annata. Inoltre, nel corso della nuova diretta c’è anche spazio per una nuova valletta scelta tra gli spettatori presenti in sala e per un nuovo balletto amatoriale curato dal corpo di ballo della trasmissione e dal coreografo Fabrizio Mainini.

La Corrida 2018: finale in diretta live su Gossip e TV

Anche Gossip e TV segue la finale de La Corrida 2018 di venerdì 18 maggio. A partire dalle ore 21.20 circa di questa sera, nel nuovo live-blogging diamo conto di tutte le esibizioni della serata. La diretta live, aggiornata minuto per minuto, si chiude con la cronaca dei minuti conclusivi della finalissima e con il resoconto della proclamazione del concorrente che avrà vinto.