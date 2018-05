La Corrida: puntata dell’11 maggio 2018 in diretta su GET

La Corrida: anticipazioni puntata 11 maggio 2018

Venerdì 11 maggio 2018 lo show La Corrida torna in TV con una nuova puntata. Secondo le anticipazioni, anche stasera il programma di Rai1 dà spazio a quindici nuovi concorrenti. Sono i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio” giudicati dal pubblico “suonante”, il quale apprezza o meno le varie esibizioni proposte. Esibizioni di volta in volta annunciate dalla valletta Ludovica Caramis e, quando possibile, messe in musica dal direttore d’orchestra, il Maestro Pinuccio Pirazzoli. Quindi, anche questa settimana si proclama un nuovo vincitore di serata e c’è spazio per uno scapestrato balletto-novità fatto con alcuni dei presenti in studio.

La Corrida 2018: come seguire la quinta puntata in streaming

L’inizio della quinta puntata de La Corrida 2018 è fissato per le ore 21.25 circa di questo venerdì, 11 maggio 2018. Anche stasera lo show di Rai1 viene trasmesso in diretta TV dallo studio Dear 5 di Roma e si può seguire in live streaming – su: www.raiplay.it/dirette/rai1, durante la messa in onda – o in streaming on demand – su: www.raiplay.it/programmi/lacorrida, dopo il passaggio della trasmissione sul piccolo schermo RAI.

La Corrida: puntata venerdì 11 maggio 2018 in diretta live

Sulla nuova puntata de La Corrida di venerdì 11 maggio 2018 ci si può aggiornare anche grazie alla diretta live proposta da Gossip e TV. Gli aggiornamenti iniziano a partire dalle ore 21.15 di questa sera e danno conto di tutte le esibizioni dei nuovi concorrenti chiamati in studio da Carlo Conti (qui chi ha vinto la serata di venerdì 4 maggio). A più tardi!