La Corrida, la nuova edizione su Rai1 da venerdì 13 aprile 2018: il cast

La Corrida debutta su Rai1: la prima puntata in onda il 13 aprile 2018

In RAI torna ufficialmente La Corrida. C’è, infatti, attesa per la prima puntata della nuova edizione, in onda venerdì 13 aprile 2018 in prima serata su RaiUno. Le puntate realizzate saranno sei in tutto e verranno trasmesse in diretta tv dallo studio 5 Dear in Roma. A produrre lo show è la Rai insieme a Magnolia. Il programma torna sul piccolo schermo a distanza di sette anni dall’ultima edizione, quando a condurla su Canale5 ci fu Flavio Insinna. La trasmissione, dedicata ai cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, è nata in radio nel 1968 grazie a Corrado Mantoni, che nel 1986 l’ha poi portata anche in TV. Fino al 2009 Mediaset l’ha affidata a Gerry Scotti.

Il cast de La Corrida 2018: conduttore e valletta

Il conduttore de La Corrida 2018 è Carlo Conti. Insieme a lui, a presentare la nuova edizione del programma su Rai1 sarà Ludovica Caramis. La showgirl è stata arruolata nel cast della trasmissione in qualità di “valletta”. Fino al 2017 è stata una delle “professoresse” de L’Eredità, nel 2014 ha sposato il calciatore Mattia Destro e nel 2009 ha preso anche parte a Miss Italia. A proposito di vallette, in ogni puntata ce ne sarà una scelta tra le persone del pubblico, così come nel pubblico verranno selezionati alcuni aspiranti ballerini che si confronteranno con le coreografie realizzate da Fabrizio Mainini. A firmare la regia è Maurizio Pagnussat, mentre tra gli autori troviamo: Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano (dello storico gruppo autoriale di Carlo Conti), ma anche Giona Peduzzi (in passato anche al fianco di Maria De Filippi in Tu sì que vales e adesso impegnato con Da qui a un anno su Real Time), Mario D’Amico e Antonio Miglietta.

La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio: regolamento

Per il resto, il regolamento della La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio parla chiaro. Questa nuova edizione del programma di Corrado sarà all’insegna della tradizione, senza grossi stravolgimenti nel format. I concorrenti che si esibiscono nel corso di ogni singola puntata sono 15. Si tratta di cantanti, ballerini, barzellettieri, rumoristi, maghi, poeti, acrobati, giocolieri, trasformisti, circensi, etc. La caratteristica richiesta è che non siano professionisti dello spettacolo. Questo il meccanismo: dopo le esibizioni dei concorrenti, non appena il semaforo diventa da rosso a verde, fischietti campanacci e applausi fanno la differenza. Alla fine, i più applauditi vengono di nuovo valutati dal pubblico in studio per l’elezione del vincitore di puntata. Ai casting si sono presentati più di 5.000 persone.

