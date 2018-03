Quando inizia La Corrida 2018? Il programma debutta su Rai1 da venerdì 6 aprile

Ufficialmente svelato quando inizia La Corrida 2018. La nuova edizione dello storico programma di Corrado Mantoni andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 di venerdì 6 aprile. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato il conduttore Carlo Conti, che in una recente intervista ha anche fornito alcune anticipazioni su come sarà il ritorno dell’amata trasmissione nel venerdì sera della rete ora diretta da Angelo Todoli), una serata che, a quanto pare, dopo Tale e Quale Show e Sanremo Young, quest’anno sembra sempre più dedicata all’intrattenimento-varietà.

Carlo Conti lancia la “sua” Corrida: “Torna a casa, in Rai. Non saranno 10 ma 15 concorrenti a puntata”

A lanciare La Corrida 2018, presto in onda su Rai1, ci ha così pensato lo stesso Carlo Conti grazie ad una intervista pubblicata dal Corriere della Sera in data 20 marzo 2018 (anche se ne aveva già parlato un po’ di tempo fa). Dunque, cosa aspettarsi dal ritorno in TV dell’amata e storica trasmissione di Corrado? Ecco cosa ha detto Conti al giornale: “In questo caso, la novità è lasciare il programma esattamente com’è (…) Non ha senso cambiarla. Aggiungere i giudici? Fare modifiche? Perché trasformare qualcosa che funziona? Quindi spazio al pubblico, all’orchestra, al semaforo, ai campanacci“. Insomma, quello riservato alla Corrida sarà un ritorno con gli elementi TV tradizionali del format-madre, tanto che lo stesso Carlo Conti non sembra affatto preoccupato per eventuali criticità nel riproporre La Corrida ancora oggi sul piccolo schermo: “La modernità di questa edizione della Corrida“, ne è sicuro il conduttore, “arriverà dai dilettanti di oggi“, e “un po‘”, conclude, “anche dai tempi televisivi: da Corrado si esibivano 10 concorrenti a puntata, ora saranno 15“.

Come partecipare a La Corrida 2018 e dove trovare il modulo di iscrizione ai casting

Per il resto, nell’intervista al CorSera Carlo Conti ha anche commentato l’alto numero di richieste (“una valanga“, dice) che sono arrivate alla produzione e alla RAI per iscriversi ai casting per prendere parte alla nuova edizione de La Corrida, che come detto debutterà nel prime time di Rai1 dal prossimo 6 aprile 2018. Ecco cosa ha fatto sapere Conti in proposito: “Abbiamo fatto provini in tutta Italia e adesso con gli autori stiamo scegliendo i dilettanti perfetti“. Casting, quelli riservati alla trasmissione, che sono stati affidati a Magnolia, società di produzione che sul proprio sito ufficiale si rivolge così agli aspiranti nuovi dilettanti allo sbaraglio: “Ami esibirti davanti al pubblico? Credi di essere un dilettante allo sbaraglio? Qualsiasi sia il tuo talento, ti stiamo aspettando!“, anche fornendo il numero di telefono per chi fosse interessato a partecipare al programma (0236767454), dopo che la grandissima parte dei provini si è già svolta in tutta Italia, in città come Roma, Bari, Firenze, Sassari, Bologna, Milano e Napoli.