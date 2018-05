La Corrida 2018: il vincitore della finale è il ballerino Omar Verducci

Omar Verducci è il vincitore della finale de La Corrida 2018

Il vincitore della finale de La Corrida 2018 è Omar Verducci. Soprannominato “Monster”, il ballerino romano di 22 anni ha vinto l’ultima puntata con Conti, andata in onda ieri sera, in prima serata su Rai1. Appassionato di hip hop e nella vita anche magazziniere, come premio il danzatore di San Cesareo vince una targa di riconoscimento che probabilmente conserverà a lungo. Del resto, il giovane talento ha conquistato il pubblico in studio anche esibendosi con il suo hoverboard (la tavola elettronica autobilanciata) e battendo gli altri finalisti della serata: l’aspirante tenore Kristian Marusic, arrivato secondo in classifica, l’amante dei fischi Pierluigi Zanon e l’uomo-orchestra Giuseppe Garaffa.

La Corrida 2018: chi ha vinto le altre puntate

La proclamazione del vincitore Omar Verducci è avvenuta nella finale de La Corrida 2018 di venerdì 18 maggio. Su Rai1 il momento conclusivo si è celebrato dopo che a vincere le precedenti cinque puntate sono stati anche altri talenti d’Italia. Parliamo del concorrente “metà uomo, metà donna” Pasquale Lillo (nella quinta puntata), di Monica Barillà con la sua voce (quarta puntata), del “matador” Angelo Zecchino (terza puntata), della cantante lirica Laura Teofani (seconda puntata) e dell’arzillo 92enne Liberatore Russolillo (prima puntata).

Il vincitore dell’ultima edizione de La Corrida su Canale5

Omar Verducci è anche il vincitore della prima edizione de La Corrida realizzata in RAI, dopo l’addio del programma da Canale5. Nel 2011, infatti, a trionfare nell’ultima versione dello show targata Mediaset fu il taglia-legna ballerino Antonio Lettieri. Pure in quel caso, il concorrente riuscì battere tutti gli altri concorrenti finalisti con un ballo. Una divertente tarantella che lo portò a partecipare anche a Il Senso della Vita con Paolo Bonolis.