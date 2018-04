La Corrida 2018: chi ha vinto la terza puntata e il recap delle esibizioni

By

Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri sera? Trionfa il concorrente Angelo Zecchino

Chi ha vinto la terza puntata de La Corrida 2018? Ieri sera a trionfare nel programma di Rai1 condotto da Carlo Conti è stato Angelo Zecchino. Il signor Angelo, arrivato dalla provincia di Taranto, ha sbaragliato ogni concorrenza interpretando “Granada”, la celebre canzone di Claudio Villa, vestito da “matador”. E la sua esibizione ha anche ricevuto le campane della produzione. Una volta aggiudicatosi la vittoria, il concorrente ha voluto dedicare il premio, una targa di riconoscimento, ad un centro che si occupa di bambini. Prima di esibirsi, Zecchino ha parlato di sé chiarendo subito di voler vincere la serata e scherzando con Carlo Conti: “2 anni fa – ha detto – ho fatto domanda per venire a Sanremo ma non mi hai voluto e sono venuto alla Corrida“. Del resto, Angelo non è nuovo alle apparizioni TV. Lui stesso ha rivelato di aver partecipato a Sarabanda 14 anni fa, quando fu eliminato dall’Uomo Gatto.

La Corrida: recap terza puntata del 27 aprile 2018

Angelo Zecchino ha vinto la terza puntata de La Corrida di venerdì 27 aprile 2018 trionfando di misura sugli altri due finalisti della serata. Insieme a lui, a contendersi la vittoria fino all’ultimo sono stati i Pavullese e la signora Emilia. I primi sono un gruppo di ballerini di danza folk. La seconda un’aspirante imitatrice di Gianna Nannini. Tra le esibizioni “peggiori”, invece, ci sono state il karaoke di Carla, il “suonatore d’ascella” Renato e la casalinga Giovanna che ha balla “Gloria” come se spolverasse in casa. Nel mezzo, anche le “Kesslers” Morena ed Emilia, la signora metà filippina metà milanese che ha cantato “That’s amore”. Quindi, spazio pure a Valerio che ha cantato “Vagabondo”, Mimma con i vocalizzi su un brano dei Pink Floyd, il napoletano Salvatore con la poesia sulle “tazze rotte”, Roberta con “Ma ‘ndo voi” di Sordi. Infine, le barzellette del signor Peppe, il ballo di Riccardo “Billy Elliot”, gli “amici per le gambe” Soliti Ignoti e Paolo che da fan di Cristina D’Avena ha intonato la sua “Volantinaggio”.

La Corrida 2018: vincitori primissime puntate

Prima di Angelo Zecchino, i vincitori delle primissime due puntate de La Corrida 2018 sono stati Laura Teofani (per il secondo appuntamento di venerdì 2o aprile) e, prima ancora, Liberato Russollillo (nella serata di venerdì 13).