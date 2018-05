La Corrida: chi ha vinto la quarta puntata di venerdì 4 maggio 2018

Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri sera? Carlo Conti premia Monica Barillà

Chi ha vinto la quarta puntata de La Corrida 2018 di venerdì 4 maggio? Ieri sera, nel prime time di Rai1, Carlo Conti ha incoronato come vincitrice della serata la signora Monica Barillà (nella foto). In trasmissione, la concorrente si è esibita sulle note di “The Best” di Tina Turner e ha convinto moltissimo gli spettatori presenti in studio. “Svegliatemi che sto a fa’ un sogno“: queste le parole pronunciate dopo che ha battuto agli applausi finali un trasformista, un rumorista ed un aspirante ballerino. Prima di lei, a trionfare nelle precedenti tre puntate erano già stati il “torero” Angelo Zecchino (nel terzo appuntamento), la cantante Laura Teofani (nel secondo) e il nonno-musicista Liberatore Russolillo (al debutto).

La Corrida 2018: il meglio e il peggio della quarta puntata

Oltre alla vincitrice, tra i concorrenti migliori della quarta puntata de La Corrida 2018 ci sono stati anche Angelo De Rosa, Manuele Marrucci e Giuseppe Indro. De Rosa si è esibito con costumi di carta da lui realizzati ed ispirati a personaggi come Raffaella Carrà, Renato Zero e Christina Aguilera. Marrucci, invece, ha già partecipato alla Corrida 2005 presentata da Gerry Scotti su Canale5. Anche a Rai1 il concorrente ha proposto una serie di rumori fatti con la bocca, dalla sega al decespugliatore, passando per il motoscafo. Quindi, da Conti Indro ha conquistato parte del pubblico in studio ballando una coreografia hip hop. Sul fronte concorrenti peggiori, invece, i più “fischiati” sono stati Stefano Benassini e Giuseppe De Pasquale. Il primo si è presentato in studio con un sketch in toscano risultato poco efficace. Mentre il secondo ha ballato “Bolero” e “Garcia Lorca” ispirandosi a Giorgio Albertazzi. Infine, nota di merito per le “Evergreen”, un gruppo di signore-aspiranti cantanti non più così giovani e per cui la somma delle loro età è superiore ai 500 anni.

Carlo Conti conduce La Corrida con poca voce

Insomma, non tutte le esibizioni de La Corrida di venerdì 4 maggio 2018 sono risultate fiore all’occhiello. Un po’ lo stesso si può dire anche a proposito di Carlo Conti, questa settimana a quanto pare costretto a condurre la quarta puntata dello show di Rai1 con il microfono-gelato. “Ho poca voce“: così si è giustificato il presentatore in TV.