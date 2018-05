La Corrida 2018: chi ha vinto ieri sera e il recap della quinta puntata

Chi ha vinto La Corrida 2018 ieri sera? A trionfare è stato Pasquale Lillo

Chi ha vinto la puntata de La Corrida 2018 di venerdì 11 maggio? Ieri sera ad avere la meglio nel programma di Rai1 è stato Pasquale Lillo. Il concorrente, nella vita muratore di 37 anni, è originario di Stio (Salerno) e ha portato a casa la vittoria della serata grazie ad una esibizione per certi versi un po’ particolare. Lillo, infatti, ha convinto i presenti in studio intonando “Con te partirò” di Andrea Bocelli. L’apprezzato “dilettante allo sbaraglio” ha cantato il popolare brano sia con la voce da tenore sia con quella da soprano, anche vestendo metà da uomo e metà da donna. Questa l’esibizione che, applaudita non poco dal pubblico chiamato a giudicare, ha anche ottenuto le campane della produzione.

La Corrida: recap quinta puntata dell’11 maggio 2018

Nella quinta puntata de La Corrida di venerdì 11 maggio 2018 il cantante amatoriale Pasquale Lillo ha superato ben cinque finalisti come lui. Proclamato vincitore della serata, il concorrente ha sconfitto le aspiranti cantanti Roberta Tito e Ilaria Perfetti, mamma e figlia arrivate seconde. Poco prima, l’aspirante trasformista con la passione per il canto ha anche battuto tutti gli altri “dilettanti allo sbaraglio” in corso per la vittoria del caso: Michele Moschella e Michelina Colantuono, Aurora Rofena, Roberto Giuca ed Enzo Monachesi. Moschella ha danzato insieme ad una bambola-ballerina, mentre sua moglie Michelina ha cantato “Finché la barca va”. La giovane romana Aurora, invece, si è esibita con una sensuale danza del ventre. Infine, ai telespettatori di Rai1 Giuca e Monachesi hanno proposto rispettivamente il brano “A me mi piace il lato b” ed una serie di freddure, magie e sketch. Qui il recap completo dell’intera serata.

La Corrida 2018 si allunga: su Rai1 una puntata in più con “il meglio di”

Dato conto di chi ha vinto e dei finalisti de La Corrida 2018 di ieri sera, non resta che ricordare che il programma di Rai1 si allunga. Dopo la finale, trasmessa venerdì prossimo, 18 maggio, la rete ora diretta da Angelo Teodoli ha deciso di regalare ai telespettatori anche una settima puntata. Al centro del nuovo appuntamento, fissato per venerdì 25, ci sarà “il meglio di” di questa edizione.