La Corrida 2018 con Conti: Liberatore Russolillo vince la prima puntata

Chi ha vinto la prima puntata de La Corrida con Carlo Conti? Il contadino Liberatore

La Corrida è tornata in tv, su Rai Uno. A condurla Carlo Conti con la collaborazione di Ludovica Caramis, ex Professoressa de L’Eredità nonché moglie del calciatore Mattia Destro. Tanti e diversi i dilettanti allo sbaraglio che si sono messi in gioco nel corso della prima puntata della nuova edizione. Ma chi ha vinto? Ad aggiudicarsi la prima puntata è stato Liberatore Russolillo, il contadino di 92 anni che ha suonato l’organetto. La musica dell’uomo ha entusiasmato il pubblico, che l’ha così proclamato vincitore della serata.

Chi è Liberatore Russolillo? Il vincitore della prima puntata de La Corrida

Russolillo Liberatore ha 92 anni, in passato ha lavorato come contadino e da sempre ha una grande passione per l’organetto. Abita a Montecalvo Irpino, piccolo paesino in provincia di Avellino. L’uomo si è presentato a La Corrida con un organetto tradizionale, che ha 140 anni e viene tramandato di generazione in generazione. “Ero contadino, sono contadino, e sarò sempre contadino, il mestiere più bello e tranquillo del mondo”, ha risposto Liberatore a Carlo Conti. E al momento della proclamazione, Russolillo non ha esitato a confessare: “Un po’ ci credevo nella vittoria finale”.