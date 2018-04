L’Isola dei Famosi 2018: stasera i naufraghi scelgono il primo finalista

Stasera i naufraghi scelgono il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018

Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2018 in onda stasera, martedì 3 aprile, i naufraghi rimasti in gara saranno chiamati a scegliere il primo finalista. La conferma arriva dalle ultime anticipazioni fornite da Mediaset, secondo cui nel corso della serata sarà interessante osservare quale “strategia” i concorrenti ancora presenti nel reality show di Canale5 sceglieranno per arrivare al primo nome. Si tratta degli otto isolani vip ancora per qualche giorno “spiaggiati” nel “paradiso-inferno” honduregno: Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Nino Formicola, Rosa Perrotta, Amauryz Perez, Bianca Atzei ed Elena Morali. Per tutti loro la finalissima si avvicina. Già questa sera, però, uno dei tre concorrenti in nomination questa settimana (Jonathan, Francesca e Nino) potrebbe lasciare il programma a causa dell’esito della nuova sfida al televoto…Chi sarà eliminato?

L’Isola dei Famosi 2018: stasera in studio Franco Terlizzi e Simone Barbato

Nella puntata de L’Isola dei Famosi di stasera ci saranno anche Franco Terlizzi e Simone Barbato. Franco ha lasciato il reality show il 2 aprile 2018, si è detto per motivi medici. Questa sera Franco, nel frattempo tornato in Italia, oltre a dare la sua versione dei fatti circa l’addio improvviso al programma di Canale5 si confronterà anche con alcuni dei naufraghi in Palapa, chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso; negli ultimi giorni c’erano state due liti: la prima con Amauryz, poi anche con Jonathan. Inoltre, stasera in studio sarà presente anche Simone Barbato. L’ultimo eliminato de L’Isola si lascerà intervistare dalla conduttrice, dopo che la scorsa settimana ha lasciato Cayo Cochinos senza salutare nessuno. Ma perché?

Isola dei Famosi 2018: l’inizio della puntata di stasera è fissato per le 21.25 su Canale5

L’appuntamento con l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 è dunque fissato per le ore 21.25 circa di stasera, 3 aprile, in prima serata ed in diretta su Canale5. In studio come sempre Alessia Marcuzzi, insieme agli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.