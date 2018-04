L’Isola dei Famosi 2018: quando e da dove andrà in onda la finale

Quando va in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi 2018

Quando finisce L’Isola dei Famosi 2018? L’appuntamento con la finale della tredicesima edizione del reality è ufficialmente fissato per lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Questa la data scelta da Mediaset per l’ultima puntata del programma prodotto da Magnolia. Lunedì la Marcuzzi si collegherà per l’ultima volta con i naufraghi – nel frattempo arrivati in Italia – e in studio leggerà il verdetto con il nome del vincitore assoluto di quest’anno. Una data per certi versi anche un po’ “particolare”. Il motivo? Martedì 17 aprile, soltanto un giorno dopo la finalissima de L’Isola, Mediaset farà partire la nuova edizione Nip di Grande Fratello con il ritorno in prima serata di Barbara D’Urso. Si creerà così una sorta di “staffetta” tra le due popolari trasmissione del “Biscione”.

L’Isola dei Famosi 2018: da dove andrà in onda la finale

Quest’anno però c’è una sorpresa. Diversamente da quanto accaduto nelle ultime edizioni, lunedì 16 aprile 2018 la finale de L’Isola dei Famosi non andrà in onda dall’Idroscalo di Milano ma da una location diversa. Ad annunciarlo è stata Alessia Marcuzzi nel corso della penultima puntata del reality show di Canale5. Sono state, infatti, queste le parole pronunciate dalla conduttrice in diretta tv: “Voglio dare una notizia al pubblico: La finale non sarà all’Idroscalo, ma sarà in una situazione ancora più spettacolare“. A fornire qualche anticipazione in merito ci ha pensato anche Alberto Dandolo. Secondo il giornalista di Oggi l’ultimo appuntamento con la fortunata trasmissione andrà in onda dalla grande area usata per l’Expo. Cosa aspettarsi? Fuochi d’artificio? Passerelle volanti? Concorrenti ancora integri? (si scherza…). Vedremo.

I concorrenti de L’Isola che già sono in finale

Intanto, sono stati ufficialmente resi noti i nomi dei primi concorrenti de L’Isola che hanno avuto già accesso alla finale. A contendersi la vittoria sono Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei. Lunedì sera si decide anche il quarto finalista, con l’esito del televoto tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani. Chi avrà la meglio tra i due?