Chi sono i primi finalisti de L’Isola dei Famosi 2018

I primi tre finalisti de L’Isola dei Famosi 2018 sono Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. Dopo lo sportivo, a decidere che alla finale di lunedì 16 aprile 2018 vanno anche il comico e la cantante sono stati gli stessi naufraghi con il meccanismo delle nomination. Nella dodicesima puntata del reality show il gruppo ha nominato Jonathan e Nino. Il compito di salvare uno dei due è toccato ad Amaurys che ha mandato Kashanian di nuovo a rischio eliminazione.

L’Isola dei Famosi 2018: in nomination Jonathan e la Cipriani

I nominati de L’Isola dei Famosi 2018 dell’ultima settimana sono Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani. La showgirl è rientrata in gara dopo aver vinto il televoto-lampo contro l’altra “sospesa”, Rosa Perrotta, definitivamente eliminata dal programma (risultati: 57% vs 43%).

Queste le ultime nomination “segrete” fatta dai naufraghi nella semifinale de L’Isola in onda su Canale5 lunedì 9 aprile 2018 (qui quanti chili hanno perso in circa 80 giorni di permanenza in Honduras):

Nino ha nominato: Jonathan (“Uno vale l’altro“).

Jonathan: Nino (“Non me la sento di nominare Bianca“).

Bianca Atzei: Nino (“Voglio salvare Jonathan stavolta“).

Amaurys Perez (l’unico “immune” del gruppo): Jonathan.

Alessia Mancini eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi 2018

Alessia Mancini è stata eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi 2018. L’ex “letterina” di Passaparola ha perso al televoto contro il “rivale” Jonathan (risultati: 56% vs 44%). La showgirl ha rifiutato di diventare una concorrente “sospesa” e ha lasciato L’Isola pronunciando queste parole: “Ho una famiglia a casa che mi aspetta“.