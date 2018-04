Il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018 è Amaurys Perez

Scelto il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018. E’ Amaurys Perez. A deciderlo, nell’undicesima puntata del reality show di Canale5, sono stati i cinque concorrenti rimasti in gara, con un meccanismo particolare. Ai naufraghi è stata consegnata una busta a testa, all’interno della quale hanno dovuto indicare il nome del concorrente che secondo loro meritava un posto in finale. Amaurys Perez ha ottenuto due voti, i soli necessari per accedere sin da ora all’ultima puntata del programma. A darglieli sono stati Nino Formicola ed Alessia Mancini. Gli altri tre concorrenti hanno votato così: Amaurys Perez per Alessia Mancini, Bianca Atzei per Nino Formicola (Gaspare) e Jonathan Kashanian per la cantante Bianca. Il meccanismo prevedeva anche l’auto-voto e le “sospese”, da regolamento, non hanno votato.

Elena Morali eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi 2018: Perrotta e Cipriani “sospese”

Dal canto suo, Elena Morali è stata definitivamente eliminata da L’Isola dei Famosi 2018. La concorrente ha perso al televoto-lampo contro Rosa Perrotta e Francesca Cipriani, che restano in trasmissione nel ruolo di “sospese” su “L’Isola che non c’è”. Sono stati, infatti, questi i risultati del televoto “chi vuoi che resti?”: 57% Cipriani, 33% Perrotta e 10% Morali. La Cipriani è quindi diventata una nuova “sospesa”, dopo aver perso il primo televoto della serata, quello più importante, contro Jonathan e Nino. A votare per la sua eliminazione (poi risultata non definitiva) è stato il 51% delle preferenze da casa, davanti al 35% di Gaspare e al 14% di Jonathan.

Chi va in nomination questa settimana a L’Isola dei Famosi 2018: la sfida al televoto è tra Jonathan e Alessia Mancini

Scelti, infine, anche i nominati de L’Isola dei Famosi 2018 di questa settimana. La nuova sfida al televoto (aperto fino alla semifinale di lunedì prossimo, 9 aprile) è tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini, i due più nominati del gruppo. Queste le più recenti nomination, “segrete”, fatte dai cinque concorrenti ancora in gara: