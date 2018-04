L’Isola: Atzei, Cipriani e Formicola raccontano i loro drammi a Verissimo

Bianca Atzei a Verissimo: “L’operazione al cuore? A L’Isola dei Famosi non ho detto niente per non…”

Intervistati a Verissimo, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Nino Formicola parlano dei drammi che ognuno di loro ha vissuto nella propria vita. Le due finaliste ed il vincitore de L’Isola dei Famosi 2018 si confessano a Silvia Toffanin durante le registrazioni della prossima puntata, che andrà in onda sabato 21 aprile nel pomeriggio di Canale5. Ai microfoni della seguitissima trasmissione Mediaset, la Atzei racconta di gravi problemi di salute per cui è stata addirittura necessaria una operazione. Queste le parole che la cantante usa faccia a faccia con la presentatrice: “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’Isola per non fare la vittima“.

Francesca Cipriani si confessa a Verissimo: “A 19 anni il mio datore di lavoro ha tentato di violentarmi”

Come Bianca Atzei, a vivere momenti non facili è stata anche Francesca Cipriani. La showgirl, che a L’Isola dei Famosi 2018 si è classifica quarta, ne parla così ospite nella puntata di Verissimo di sabato 21 aprile: “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi, chiudendomi con lui a chiave in negozio verso le otto di sera. Mi sono sentita male e sono svenuta, poi mia mamma quando sono tornata a casa mi ha vista e mi ha portata all’ospedale. L’ho denunciato ed è stato fatto un processo!“. Una brutta storia preceduta da altri episodi non piacevoli capitati alla showgirl quando era ancora adolescente. Questo il racconto della Cipriani sabato in TV: “A 12 anni sono stata vittima di atti di bullismo e per questo ho sofferto tanto. E’ stato un periodo buio, non uscivo più di casa. Era l’età dell’adolescenza e io ero un po’ tonda e molto buona. Ero diventata il capro espiatorio del gruppo. I compagni di scuola mi emarginavano e mi prendevano in giro ogni giorno. Mi buttavano nel cestino gli occhiali da vista e mi tagliavano i capelli“.

Verissimo, Nino Formicola dopo la vittoria a L’Isola: “Ecco perché ho passato anni terribili”

Come la Atzei e la Cipriani, pure Nino Formicola si è rimesso in gioco finendo per vincere L’Isola dei Famosi 2018. Prima di partecipare alla trasmissione, però, anche il comico ha vissuto momenti davvero molto duri. Lo racconta lui stesso ospite da Silvia Toffanin. Queste le parole pronunciate da “Gaspare” durante le ultime registrazioni di Verissimo: “Se non sei in tv non esisti e io non venivo più invitato in televisione neppure a sventolare una bandierina. Ho passato anni terribili. La sorella della mia compagna, che era anche una mia amica, si è ammalata di tumore e in un anno è morta. Non ho fatto in tempo a riprendermi che neppure un anno dopo si è ammalato Andrea (Zuzzurro ndr) che poi è morto, poi dopo tre mesi è successa la stessa cosa a mio padre e poco dopo ha iniziato a stare male anche mia madre. Se tutto ciò non bastasse sono rimasto senza lavorare per un anno e mezzo. Mi sono trovato a debuttare da solo sul palco a 60 anni e fortunatamente mi è venuto bene, lo spettacolo funziona“.