L’Isola dei Famosi 2018: anticipazioni semifinale di lunedì 9 aprile

L’Isola dei Famosi: anticipazioni penultima puntata di lunedì 9 aprile 2018

Cresce l’attesa per la semifinale de L’Isola dei Famosi 2018, la penultima puntata del reality che andrà in onda lunedì 9 aprile in prima serata su Canale5. Secondo le anticipazioni, nel nuovo appuntamento con la popolare trasmissione di Mediaset i telespettatori scopriranno chi è l’eliminato della settimana e l’esito della nuova sfida al televoto tra Jonathan e Alessia Mancini. Jonathan non ha perdonato Bianca Atzei e vive la nomination da parte della cantante come un vero e proprio tradimento. Alessia, invece, dovrà confrontarsi col suo “avversario” sia sul piano emotivo sia sul piano fisico. Chi avrà la meglio tra i due?

L’Isola dei Famosi 2018, anticipazioni semifinale: le ultime notizie sui concorrenti

In attesa di scoprirlo, nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 ci sarà spazio anche per gli altri concorrenti ancora in gara. Amaurys Perez, già eletto primo finalista di questa edizione, riceverà una sorpresa proveniente direttamente dal suo passato e dalla sua terra, Cuba. In studio, invece, Alessia Marcuzzi intervisterà l’ultima eliminata: Elena Morali. Faccia a faccia con la conduttrice, la showgirl racconterà la sua verità circa il “quadrumvirato” che avrebbe deciso le sorti dei vari naufraghi. Naufraghi che, dal canto loro, si preparano a lasciare l’Honduras. Lo farà presto anche l’inviato Stefano De Martino, ma non prima di aver salutato l’Honduras partecipando all’ultima “prova ricompensa”. E per i concorrenti rimasti in gara – da Alessia Mancini, ad Amurys Perez, passando per Bianca Atzei, Gaspare, Jonathan e le due “sospese”, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta – ci sarà anche un momento tutto dedicato al confronto con lo specchio.

Isola dei Famosi 13: come seguire la dodicesima puntata del 9 aprile in diretta tv e in streaming

L’appuntamento con la semifinale de L’Isola dei Famosi 13 è dunque fissato a partire dalle ore 21.30 di lunedì 9 aprile 2018. Il programma oltre che su Canale5 e Canale5 HD si potrà seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 o, dopo la messa in onda, su www.videomediaset.it/isola. Conduce come sempre Alessia Marcuzzi, con Mara Venier ed Daniele Bossari opinionisti in studio.