L’Isola dei Famosi 2018: anticipazioni finale, nominati e ultime news

Isola dei Famosi, anticipazioni finale di lunedì 16 aprile 2018: chi vince?

Chi vince? E’ questa la domanda che i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2018 si fanno a poche ore dalla finale. L’ultima puntata del reality show di Canale5 andrà in onda domani, lunedì 16 aprile, in diretta ed in prima serata, dalle ore 21.30 circa. L’appuntamento decisivo col programma Mediaset verrà trasmesso interamente dall’Italia. La nuova location scelta è il Mind, il Milano Innovaction Discrict, l’ex area dedicata ad Expo in cui oggi sta nascendo un nuovo parco dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A guidare la trasmissione Alessia Marcuzzi. Alla conduttrice toccherà il compito di leggere il verdetto con il nome del nuovo vincitore, che porta a casa il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, di cui 50.000 da devolvere in beneficenza.

L’Isola dei Famosi 2018: concorrenti già in finale e ultima sfida tra i nominati

Tre i concorrenti già in finale a L’Isola dei Famosi 2018: Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicola. A giocarsi la vittoria anche un quarto naufrago, scelto dal televoto da casa tra i due nominati della settimana: Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani. Una volta proclamato il quarto finalista, tutti e quattro i naufraghi aspiranti vincitori dovranno tirar fuori la loro forza ed agilità per affrontare le ultime prove ad eliminazione diretta. Chi vincerà la sfida delle sfide?

Ultime news sui naufraghi de L’Isola dei Famosi 2018

Intanto, in attesa della finalissima de L’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi rimasti in gara nel reality riflettono sull’esperienza personale e lavorativa fatta per più di 80 giorni in Honduras. Amaurys Perez avrà vinto o l’Isola lo avrà battuto? Bianca Atzei tornerà a casa più forte di prima o non riuscirà ad affrontare un nuovo amore col sorriso? Nino Formicola avrà trovato l’energia per affrontare una nuova fase della sua carriera? Infine, Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani saranno riusciti o no a “superare” le proprie “debolezze”?