Kikò, Chicco Nalli, dopo il divorzio: promessa d’amore per l’ex moglie Tina

Tina Cipollari e l’ex marito Chicco Nalli, Kikò, sono rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio

Come svelato in una puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari e l’ex marito Chicco Nalli, in arte Kikò, sono rimasti in ottimi rapporti dopo il divorzio. A farlo sapere anche l’hair stylist, eletto tra i dieci migliori al mondo. Chicco, che in passato ha partecipato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore, è oggi fidanzato con un’attrice spagnola, Myr Garrido, ma la sua priorità resta la famiglia. Ovvero Tina e i figli avuti con la Cipollari, Mattias, Gianluca e Francesco che sono ancora piccoli. “Quasi tutte le sere ceniamo insieme. Se dobbiamo presenziare a un impegno andiamo insieme. Per noi è importante che i nostri figli vivano come se nulla fosse accaduto”, ha fatto sapere Kikò al settimanale Mio. “Chiaramente gli abbiamo spiegato che l’amore tra mamma e papà non c’è più però c’è e ci sarà sempre il volersi bene, il rispetto”, ha aggiunto Nalli. Non solo, l’uomo ha espresso parole di profonda stima per la Cipollari.

Chicco Nalli: “Guai a chi tocca Tina Cipollari!”

“Guai a chi tocca Tina, è intoccabile, fa parte di un percorso della mia vita importante e così sarà per sempre, è la madre dei miei bambini. In loro abbiamo mescolato il sangue l’uno dell’altra, una cosa che nessuno potrà mai separare” ha puntualizzato Chicco Nalli. Kikò ha poi fatto una promessa importante all’ex moglie: “Io voglio continuare a mantenere ottimi rapporti con Tina, voglio continuare a dialogare con lei, a gestire tutta la sfera famigliare”. Insomma, il divorzio non ha minimamente allontanato Tina e Chicco e non lo ha fatto neppure la nuova fidanzata di Nalli. Per il momento Myr non ha conosciuto né la Cipollari né i suoi figli. “Tempo al tempo, senza sforzare le cose” ha ribadito l’esperto di beauty di Pomeriggio 5.

Chi è Myr Garrido, la nuova fidanzata di Chicco Nalli

Myr Garrido è un’attrice e ballerina spagnola di 37 anni. Ha conosciuto Chicco Nalli sul set di un servizio fotografico dove lui è stato chiamato in qualità di hair stylist mentre lei ha ricoperto il ruolo di modella. Anche Myr è stata sposata in passato e ha una figlia di 16 anni.