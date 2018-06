Kiko caccia due signore dal suo negozio per difendere Tina Cipollari

L’ex marito di Tina Cipollari difende l’opinionista di Uomini e Donne

Sono separati ma ancora molto legati Chicco Nalli e Tina Cipollari. Tanto che Kiko – questo il nome d’arte dell’hair stylist – non ci ha messo molto a cacciare due signore dal suo negozio di bellezza per difendere proprio l’ex moglie. A rivelarlo è stato lo stesso ex corteggiatore di Uomini e Donne – oggi impegnato come consulente di bellezza a Pomeriggio 5 – in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. “Guai a chi mi tocca Tina! Proprio qualche giorno fa ho cacciato dal negozio due signore perché non mi piaceva quello che dicevano su Tina“, ha detto Chicco alla rivista del programma di Canale 5. Non solo, Nalli ha rilasciato altre importanti dichiarazioni di stima e affetto sulla donna che le ha regalato ben tre figli, Matias, Francesco e Gianluca.

Le parole d’amore di Chicco Nalli per Tina Cipollari

“Siamo e saremo legati per tutta la vita e, per quanto mi riguarda, non ci potrà essere donna o uomo che possano mettersi in mezzo alla nostra storia, tra la nostra famiglia. Tra noi c’è stato tanto amore, poi si è trasformato in affetto, in rispetto, per me profondo e indissolubile“, ha puntualizzato Chicco Nalli a proposito del suo rapporto con Tina Cipollari. Kiko ha voluto ringraziare pure Maria De Filippi, l’artefice dell’incontro con la Vamp di Uomini e Donne: “Ringrazio Maria per quello che mi ha regalato: Tina, un matrimonio, tre figli, una famiglia bellissima. Grazie a quell’opportunità, a quelle luci e quello studio ho trovato l’amore… e la donna più importante della mia vita”.

Chicco Nalli: dopo Tina Cipollari è fidanzato con Myr Garrido

Anche se Tina Cipollari resterà la donna più importante della sua vita, Chicco Nalli ha già voltato pagina in amore. Da qualche mese è infatti fidanzato con l’attrice e ballerina spagnola Myr Garrido. Per il momento Myr non ha conosciuto né la Cipollari né i suoi figli. “Tempo al tempo, senza sforzare le cose” ha fatto sapere Kiko.