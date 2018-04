Khloe Kardashian figlia: rivelato il nome della bambina

Come si chiama la figlia di Khloe Kardashian? Mistero svelato su Instagram

A pochi giorni dal parto, Khloe Kardashian ha finalmente svelato il nome della figlia che ha avuto dal fidanzato Tristan Thompson. Alla bambina è stato dato il nome di True, che tradotto in italiano sarebbe “Vera”. A farlo sapere è stata la sorella di Kim Kardashian su Instagram, dove ha condiviso lo scatto di tanti palloncini rosa. “La nostra bambina, True Thompson, ha completamente rubato i nostri cuori e siamo sopraffatti dall’amore. È il nostro piccolo angelo, mamma e papà ti amano!” ha scritto Khloe. Un nome che ha subito conquistato i follower della Kardashian, che ha fatto nel giro di pochi minuti incetta di like.

Per ora nessuna foto della figlia di Khloe Kardashian e Tristan Thompson

Khloe Kardashian ha rivelato il nome della figlia avuta da Tristan Thompson ma non ha ancora mostrato foto della piccola. Per il momento la protagonista di A spasso con i Kardashian preferisce aspettare ancora un po’, come fatto già dalla sorella minore Kylie Jenner, diventata da poco madre della piccola Stormi. Una scelta condivisa da papà Tristan Thompson che si trova al centro di uno scandalo da giorni. Un video e diverse fonti hanno rivelato che il giocatore di basket ha tradito Khloe quando era già incinta. Un gossip – l’ennesimo! – che ha travolto la famiglia Kardashian-Jenner ma che i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito.

Khloe Kardashian sta prendendo tempo sullo scandalo che ha travolto Tristan

Stando a quello che si legge sui magazine americani, Khloe Kardashian sta cercando di guadagnare tempo. Al momento vuole riprendersi dalle fatiche del parto e dedicarsi solo ed esclusivamente alla piccola True. A tempo debito la giovane affronterà la situazione con Tristan e chissà che non ci sia una veloce separazione con lo sportivo…chi vivrà, vedrà!