Khloe Kardashian incinta e tradita: Tristan Thompson beccato con un’altra

Tristan Thompson ha tradito Khloe Kardashian a pochi giorni dal parto: il gossip

Le cose si mettono male tra Khloe Kardashian e Tristan Thompson. A pochi giorni dal parto, spunta fuori un gossip che fa tremare la sorella di Kim Kardashian e tutto il clan Kardashian-Jenner. TMZ ha pubblicato un video nel quale si vede il giocatore di basket in compagnia di una misteriosa mora. I due si divertono prima in un locale, poi entrano alle 5 di mattina in un albergo. Il cestista dei Cleveland Cavaliers ha tradito Khloe? People ha interpellato numerose fonti sull’argomento e pare che non sia la prima volta che lo sportivo tradisca la web influencer. Dal 2016 ad oggi, Tristan avrebbe più di una volta cornificato la giovane Kardashian. Insomma, secondo quanto si legge sui magazine americani, Thompson sarebbe a tutti gli effetti un traditore seriale.

Khloe Kardashian non ha ancora commentato il gossip sul fidanzato

Al momento Khloe Kardashian non ha ancora commentato i pettegolezzi sul conto del fidanzato. Tristan Thompson l’ha tradita davvero? Forse Khloe vuole concentrarsi sugli ultimi giorni della gravidanza: manca davvero poco all’arrivo della sua bambina. Una bambina fortemente voluta dalla Kardashian e da Tristan, che stanno inseme dal 2016. Per amore del cestista, la sorella di Kendall e Kylie Jenner ha lasciato Los Angeles ed è andata a vivere a Cleveland, nell’Ohio, dove gioca per l’appunto Thompson. Se il tradimento verrà confermato, Khloe lascerà per sempre il padre di sua figlia?

Khloe Kardashian e Tristan Thompson: la storia si ripete

La news ha scosso il mondo dello showbiz americano: sui social network molti hanno preso le difese di Kim Kardashian, mentre altri hanno tirato in ballo il karma. In molti infatti ricordano che la stessa sorte era toccata alla ex di Thompson, Jordan Craig, lasciata dal cestista nel 2016 mentre era incinta del suo primo figlio, Prince Oliver che ora ha quindici mesi. La blogger era al sesto mese di gravidanza quando Tristan e Khloe hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente.

Khloe Kardashian: una vita privata ricca di tormento e sfortuna

Prima di incontrare Tristan Thompson, Khloe Kardashian è stata sposata a lungo con un altro giocatore di basket, Lamar Odom. Il matrimonio è finito dopo i continui tradimenti di Odom: il marito di Khloe è stato beccato dai fotografi in diversi e numerosi bordelli del Nevada.