Kevin e Jessica del Grande Fratello: ecco come sono tornati insieme

Grande Fratello, Kevin Ishebabi e Jessica Vella sono tornati ufficialmente insieme

È ritornato il sereno tra Kevin Ishebabi e Jessica Vella. La coppia nata al Grande Fratello nel 2015 è tornata insieme dopo una separazione improvvisa e dolorosa. Ma come si sono riconciliati? I due non erano rimasti in ottimi rapporti ma il modello di Padova ha fatto il primo passo per tornare a costruire una relazione stabile con la gemella di Lidia Vella. Dopo aver partecipato invano a Uomini e Donne (ha presenziato ad una sola puntata come corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati), Kevin ha capito di sentire la mancanza di Jessica e di provare ancora un sentimento molto forte nei suoi confronti. Così il giorno del compleanno della siciliana (il 27 novembre) Ishebabi si è presentato sotto casa dell’ex fidanzata per chiarire la situazione.

Jessica e Kevin sono tornati di nuovo insieme

“Nella mia vita stavano succedendo cose belle e ho capito che l’unica persona con cui volevo condividerle era lei. Ho fatto un’esame di coscienza, ho riflettuto sui miei errori e ho capito che cosa fosse giusto fare” ha raccontato Kevin Ishebabi al settimanale Nuovo Tv. “Quando ci siamo visti, Jessica era fredda, distaccata. Abbiamo parlato a lungo. Io immagino un futuro insieme, questa volta per sempre” ha aggiunto l’ex gieffino. “Da parte mia c’è molta diffidenza. Lui, invece, è quello che si dà più da fare per ricostruire quello che avevamo cominciato” ha invece puntualizzato Jessica.

Kevin e il rapporto con la cognata Lidia Vella

Ritornando da Jessica, Kevin ha ricucito anche un rapporto con la cognata Lidia Vella. I due non hanno mai avuto un buon rapporto: né dentro la Casa del Grande Fratello né fuori. Ma a quanto pare gli ex concorrenti del reality show di Canale 5 hanno trovato il modo per riappacificarsi. “È già da qualche mese che Lidia e Kevin si sono riavvicinati, ancor prima che lo facessimo io e lui. Kevin è spesso a casa nostra e vedo che, ora, tra loro c’è molta complicità” ha assicurato Jessica Vella.

Jessica Vella rifatta: Kevin Ishebabi apprezza

Qualche mese fa Jessica ha rifatto il seno insieme alla sorella Lidia. Le due si sono sottoposte ad un intervento chirurgico con la complicità di Pomeriggio 5. E Kevin apprezza molto le nuove forme della fidanzata, tanto da sottolineare: “C’è più pepe nel nostro rapporto”.

Grande Fratello: Kevin e Jessica pronti per Temptation Island

Di nuovo innamorati, Kevin e Jessica sono pronti a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. La Vella ha fatto sapere: “Lancio una sfida a Maria De Filippi. Se dovesse darci questa opportunità, le dimostreremo che nulla può più dividere questa coppia”.