Keita Baldé: 5 curiosità sulla fidanzata italiana Simona Guatieri

Chi è Simona Guatieri? La fidanzata del calciatore Keita Baldé

Il cuore del calciatore Keita Baldé batte per un’italiana: Simona Guatieri. Quest’ultima si è fatta notare ai Mondiali di calcio 2018 in Russia, dove ha seguito tutte le partite del Senegal. In assenza della Nazionale italiana la giovane ha fatto il tifo per la squadra africana, postando sui social network scatti con la bandiera senegalese. Keita e Simona stanno insieme da circa un anno e per amore la Guatieri ha lasciato l’Italia e si è trasferita nel Principato di Monaco. Dopo aver militato nella Lazio per anni, l’attaccante è stato acquistato dal Monaco. Con il club monegasco ha firmato un contratto valido fino al 2022. Ma chi è la fidanzata di Keita? Ecco 5 curiosità su Simona Guatieri da non perdere!

Come si sono conosciuti Keita e Simona Guatieri

Il calciatore e la modella si sono conosciuti ad un evento di beneficenza. Entrambi sono stati scelti come testimonial della Cifa, onlus per le adozioni internazionali. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine!

5 cose da sapere su Simona Guatieri

Simona Guatieri ha 28 anni ed è una modella e presentatrice di Isernia. Durante l’adolescenza ha cominciato a lavorare come modella, partecipando a sfilate e servizi fotografici. I suoi genitori non lavorano nel mondo dello spettacolo: la madre è assistente alla poltrona in uno studio dentistico, il padre un impiegato statale presso l’Inps. Simona è diplomata in scienze sociali e non si è mai iscritta all’università. Prima di trasferirsi in Spagna, dove è stata scelta come Velina, ha lavorato per un periodo come commessa.

1. Ha partecipato a Miss Italia ma è stata costretta ad abbandonare il concorso. Simona ha vinto la fascia Miss Wella Molise e si è guadagnata l’accesso alle prefinali per il concorso di bellezza. Un malore ha però infranto il suo sogno di diventare “reginetta”. Per via di alcuni problemi di salute la Guatieri non è riuscita ad andare avanti e ha così ceduto la sua fascia.

2. È una modella e presentatrice. Oltre a sfilare Simona Guatieri ha presentato pure diversi programmi tv. Ha condotto un format di gossip su Odeon Tv e il reality show Non ditelo alla sposa su Real Time. Il sogno di Simona è quello di diventare una presentatrice professionista. I suoi modelli di riferimento sono Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Altre curiosità su Simona Guatieri

3. È stata Velina nella versione spagnola di Striscia la notizia. Insieme alla sua amica Claudia Parini, all’epoca fidanzata con il calciatore del Barcellona Alexis Sanchez, Simona si è sottoposta a diversi casting in Spagna. Provino dopo provino, la Guatieri e la Perini sono state scelte come Veline di Striscia la notizia. Sono rimaste in carica per circa un anno. “In Spagna funziona in modo molto diverso, non diventi subito un personaggio come in Italia. Viene visto come un lavoro qualsiasi, noi quindi abbiamo subito pochissimo la pressione del personaggio. Quasi niente”, ha fatto sapere al Corriere dello Sport la fidanzata di Keita.

4. Ha giocato per tanti anni a pallavolo. Simona Guatieri è una grande appassionata di sport. Con la squadra del suo paese è arrivata fino in serie D. Allo stesso modo ama il calcio: in passato, per amore, ha tifato Inter.

5. È amica di Cristina Buccino. Simona Guatieri e l’ex Professoressa dell’Eredità sono amiche da anni e sui social network non è raro trovare foto delle due insieme.