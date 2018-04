Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli dopo il Grande Fratello tornano in Tv? Il sogno di partecipare a Pechino Express

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono forse una delle coppie a cui il pubblico del Grande Fratello è rimasto più affezionato negli anni. La loro storia d’amore, dentro e fuori la Casa più spiata di Italia, ha appassionato tantissimi telespettatori che, ancora oggi, continuano a seguire la coppia con entusiasmo in Tv e sui social. Nell’ultimo numero del settimanale Chi è stato chiesto a Katia di parlare dei suoi progetti per il futuro. Adesso l’ex gieffina è stata impegnata con Mamma che Riccanza! (programma in onda su Mtv) ma sul piccolo schermo tornerebbe volentieri insieme al marito. Magari per partecipare a Pechino Express.

Katia Pedrotti dopo il GF e Mamma che Riccanza: Pechino Express? “Lo farei”

A parte qualche ospitata in televisione sporadica Katia Pedrotti si è potuta mettere in gioco di nuovo in televisione grazie a Mamma che Riccanza. Nell’intervista, però, è stato chiesto all’ex concorrente del Grande Fratello se lei e il marito Ascanio siano stati contattati, in questi anni, per partecipare ad altri reality, come per esempio L’Isola dei Famosi o Pechino Express. “No, però l’Isola deve essere una bella sfida” ha risposto Katia Pedrotti “E Pechino Express lo farei”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Anche con un euro al giorno arriverei in cima!”. Chissà se questo entusiasmo riuscirà a raggiungere la produzione del programma con Costantino della Gherardesca.

Mamma che Riccanza: Katia Pedrotti sommersa dalla critiche si difende sui social

La partecipazione di Katia Pedrotti a Mamma che Riccanza non ha convinto pienamente tutti i suoi followers. Diversi utenti, infatti, hanno più volte sottolineato sotto le foto caricate da Katia su Instagram di aver trovato di cattivo gusto alcune uscite di quest’ultima. La risposta dell’ex gieffina, tuttavia, non si è fatta attendere e, sui social, la polemica (anche se non si è placata immediatamente) è stata comunque tenuta a bada.