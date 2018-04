Katia e Ascanio del Grande Fratello festeggiano 13 anni d’amore

Katia Pedrotti ad Ascanio: “Un sogno festeggiare i nostri anni di amore”

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2004 e da lì non si sono più lasciati. L’amatissima coppia si è sposata nel 2005 e ha due figli: Matilda e Tancredi, avuti rispettivamente nel 2007 e nel 2013. Nel giorno dell’anniversario di Katia e Ascanio e i due non si sono trattenuti dal farsi gli auguri anche sui social network. Su Instagram Katia scrive: “Se mi dovessero chiedere di descrivere l’amore gli risponderei: tu Ascanio“. Poi aggiunge: “Mi hai fatto una sorpresa magnifica ieri, una cornice perfetta. Una cena perfetta. Racchiusa in una giacca sintetica (ma solo io e te possiamo capire) che ha reso un sogno festeggiare i nostri anni di amore“. Katia chiude il post con una bellissima foto di qualche anno fa e scrive: “I love you“.

Ascanio Pacelli: “13 anni di amore, felicità, difficoltà, incomprensioni”

“Ci siamo conosciuti al contrario, accettando da subito i nostri difetti” scrive Ascanio Pacelli in un post su Instagram dedicato alla moglie Katia Pedrotti nel giorno del loro anniversario. Un bellissimo collage di foto della coppia ad accompagnare la dedica social: “Non esistono formule o ricette segrete per condividere la propria vita con la persona che hai scelto… 13 anni di amore, felicità, difficoltà, incomprensioni, come giusto che sia! E poi come si fa a non stare con la vera mamma di Riccanza“.

Katia e Ascanio: 13 anni insieme

Una saldissima coppia quella formata da Katia e Ascanio. Dopo 13 anni d’amore, i due sembrano amarsi ancora come il primo giorno.