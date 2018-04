Kate Middleton e William d’Inghilterra genitori: è nato il terzo royal baby

William e Kate genitori: è nato il terzo figlio della coppia reale è ed un maschietto

È nato il terzo figlio di William e Kate, in Gran Bretagna il popolo inglese festeggia l’arrivo del terzo royal baby. Ma cosa sappiamo del nuovo arrivato fino ad ora? Si sa con certezza che si tratta di un maschio, in salute, pesa 3,8 chili. Ancora top secret il nome, niente infatti è stato ancora rivelato ufficialmente dallo staff della famiglia reale. Kate Middleton si è sentita male stamattina e, proprio poche ore fa, la notizia è diventata ufficiale: la duchessa di Cambridge aveva partorito il suo terzo figlio. Poche ore fa, inoltre, anche l’account di Kensington Palace, su Twitter, con un post ha ufficializzato la notizia.

Kate Middleton ha partorito: l’annuncio della Casa Reale sui social

“Sua Altezza Reale La Duchessa di Cambridge ha partorito in sicurezza un figlio alle ore 11.01” è stato scritto sui social dall’account ufficiale della Famiglia Reale “Il duca di Cambridge era presente per la nascita. Sua Altezza Reale e suo figlio stanno entrambi bene“. L’annuncio ufficiale su Twitter ha raggiunto in poco tempo un numero incredibile di like e condivisioni. Al momento, per la precisione, più di 31 mila persone hanno retwittato il messaggio e oltre 2.700 utenti hanno commentato l’avvenimento (e i numeri sembrano destinati a crescere ancora).

Royal Baby scatta il toto – nome: come si chiama il terzo figlio di William e Kate?

Quello che tutti vogliano sapere adesso, però, è il nome del Royal Baby: Come si chiama il figlio di William e Kate? Su internet sono addirittura partite già le prime scommesse. Dopo George e Charlotte qual è il nome scelto dalla coppia reale per il nuovo arrivato? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare un’altro annuncio ufficiale anche se, nell’attesa, possiamo sempre provare a indovinare.