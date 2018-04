Kate Middleton in ospedale: sta per nascere il terzo figlio

Kate Middleton parto: la moglie di William è stata ricoverata in ospedale

Kate Middleton sta per partorire. A Mattino 5 arriva la notizia ufficiale riguardante l’imminente nascita del terzo genito. Quest’ultimo farà compagnia ai due piccoli principi George e Charlotte. Si attende con ansia in Inghilterra di conoscere il terzo figlio di William e Kate. Questa mattina la Middleton è stata ricoverata in clinica in una stanza che costa ben 9mila sterline al giorno. Un grande staff è attualmente presente con Kate. Quest’ultima è pronta a mettere al mondo il suo terzo figlio, ma ancora non si sa ovviamente quanto tempo ci vorrà. Tutta l’Inghilterra è in grande attesa. A far compagnia alla Middleton vi sono alcuni regali che dovrebbero portarle fortuna. Stiamo parlando dei pensieri offerti dalla Regina e da George e Charlotte. Non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia, pertanto l’attesa è ancora più grande. Una clinica importante quella dove soggiornerà la moglie di William. Tante sono le persone che sono di fronte alla struttura per attendere la nascita del terzo figlio della coppia.

Kate Middleton il parto imminente: sta per nascere il terzo royal baby

“Lei si comporta benissimo, ha capito bene il suo ruolo e sarà una Regina perfetta.” Questa è l’immagine che si è creata di se stessa Kate. Non ci sono dubbi, dopo il parto la Middleton tornerà perfettamente in linea, come già accaduto con le altre due gravidanze. Si è fatta molto amare dai cittadini inglesi. Infatti, fuori dalla clinica sono diverse le persone che la stanno appoggiando da lontano. La sua delicatezza e la sua raffinatezza si sono di certo fatti notare. Si spera che durante questo parto tutto vada per il meglio. In questi ultimi tempi si è puntato molto sulla data della nascita del terzo genito di William e Kate. Molti davano per certo il 21 aprile, altri il 29. Ebbene pare avverrà questo 23 aprile, giorno in cui fa l’onomastico il piccolo George.

Kate Middleton e William genitori per la terza volta

Per l’uscita del bebè passeranno almeno due o tre giorni. Dunque, non ci resta che attendere per conoscere il fratellino o la sorellina di George e Charlotte. Mary e Vittoria sono i nomi femminili più quotati attualmente. Albert è, invece, il nome maschile più probabile. Intanto, mentre si attende la nascita di questo bambino, c’è l’indiscrezione su una possibile gravidanza di Meghan Markle.