Karina litiga con Monica Setta: la giornalista lascia lo studio ma poi rientra

Perché Karina e Monica Setta hanno litigato a Domenica Live?

Ancora uno scontro a Domenica Live per Karina Cascella. Questa volta l’opinionista ha litigato con Monica Setta, popolare giornalista e conduttrice. Il motivo della lite? La Setta ha difeso Craig Warwick in una querelle con Cecilia Capriotti (il sensitivo ha lasciato intendere che sull’Isola dei Famosi la showgirl e Amaurys Perez sono stati molto vicini) e Karina non ha perso tempo per attaccare Monica. In realtà già le due si erano punzecchiate prima della lite vera e propria, con la presentatrice che aveva chiesto a Karina il suo lavoro. Durante la litigata, nella quale la Cascella ha chiaramente detto alla Setta di “aver fatto una figura di mer..” nella diatriba tra Craig e Cecilia, Monica si è infastidita e ha abbandonato il collegamento da Roma. Dopo qualche minuto la scrittrice e rientrata rivelando di aver subito avvertito il suo avvocato in merito alle affermazioni di Karina. Quest’ultima ha reagito con una risata e per nulla intimorita dalla situazione. La padrona di casa Barbara d’Urso ha poi posto fino alla vicenda andando avanti con la puntata e con gli altri ospiti.

Chi è Monica Setta

Monica Setta è una giornalista e conduttrice italiana. Laureata in filosofia, ha scritto per i più importanti giornali. Qualche nome? Il Giorno, Avvenire, Corriere della Sera, Gente, Oggi, Gioia. Per tanti anni è stata conduttrice in Rai. Tra i tanti programmi ha condotto: Domenica In, Il fatto del giorno, Solo per amore. Ha lavorato pure con Agon Channel e Tele Norba. Dal 2017 è opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Chi è Karina Cascella

Karina Cascella è un’opinionista e web influencer. Ha esordito in tv con Vero Amore di Maria De Filippi, prima edizione dell’attuale reality show Temptation Island. Successivamente è diventata opinionista di Uomini e Donne mentre nel 2008 ha vinto La Talpa, programma di Italia Uno al quale ha partecipato insieme all’ex compagno Salvatore Angelucci.