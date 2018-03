Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Gli ultimi aggiornamenti

Karina Cascella torna a Uomini e Donne come opinionista? Gli ultimi aggiornamenti

Karina Cascella torna a Uomini e Donne? La napoletana, conosciuta dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per le sue ospitate come opinionista nelle varie trasmissioni Mediaset, ha di nuovo parlato di questa eventualità qualche ora fa sui social. A quanto pare, dopo aver pubblicato un’immagine risalente ai tempi in cui faceva l’opinionista per Maria De Filippi, la Cascella sarebbe stata sommersa di messaggi. A chiederle di tornare a Uomini e Donne, infatti, sarebbero stati proprio i suoi followers. E proprio a questi, con dei video appositi sull’argomento condivisi sul suo profilo Instagram, Karina Cascella ha voluto rispondere.

“Da quello che avete scritto si evince che ero una st****a vipera che però vi piaceva un sacco” esordisce dicendo Karina Cascella in una storia su Instagram. “Poi si evince che vi farebbe un sacco piacere se io tornassi a Uomini e Donne ma voi lo sapete che non dipende da me” ha aggiunto successivamente l’opinionista. “Io qualora dovesse arrivare una telefonata” spiega allora la Cascella “Accetterei molto volentieri”. “Quando Maria chiama io rispondo e non preoccupatevi se dovesse chiamare io risponderò e sarà sempre una risposta positiva” ha concluso alla fine l’ex di Salvatore Angelucci.

Karina Cascella: i progetti lavorativi dell’ex opinionista di Uomini e Donne

Certo è che, se nessuno dovesse ascoltare la richiesta appena fatta dall’opinionista, a Karina Cascella non mancano di certo le opportunità lavorative in questo momento. Recentemente, infatti, lei stessa aveva rivelato di aver ricevuto più volte proposte per partecipare come concorrente sia dal Grande Fratello che dall’Isola dei Famosi. Nonostante tutto, però, la napoletana sembra essere ancora molto legata al ruolo che tanti anni fa l’ha vista debuttare per la prima volta in TV. La redazione di Uomini e Donne prenderà in considerazione questa eventualità? L’appello di Karina Cascella, forse, potrebbe davvero essere ascoltato da Maria De Filippi questa volta.