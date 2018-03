Domenica Live, Karina Cascella racconta il retroscena su Ronn Moss di cui è stata protagonista: “Bellissima persona”

Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful, è sbarcato a Domenica Live in compagnia di sua moglie, Devin DeVasquez. Nel salotto di Barbara d’Urso la coppia ha narrato la storia del suo solido amore, che è in vista del decimo anniversario. Ma che persona è il fascinoso Moss quando è lontano dai riflettori? Mantiene il suo consueto aplomb anche quando si spengono le telecamere? A tal proposito ci viene in aiuto Karina Cascella. L’opinionista, infatti, dal suo account Instagram, ha postato un paio di Stories in cui ha descritto il suo incontro con l’attore avvenuto dietro le quinte del programma. Andiamo a leggere che cosa è accaduto e che impressioni ha avuto la Cascella.

Karina Cascella incontra Ridge di Beautiful dietro le quinte: “Avrà detto chi è questa pazza”

“Sono tornata a casa. Faceva troppo ridere. Sono uscita dallo studio e c’era lui, c’era Ridge (Ronn Moss, ndr) dietro le quinte”. Karina Cascella è ancora emozionata nel raccontare l’incontro avuto con la star americana. “Ho fatto una corsa pazzesca per fare la foto – prosegue -. Quello avrà detto: ‘Ma chi è questa pazza squinternata?’ Perché praticamente c’era il blocco pubblicitario e lui doveva subito entrare”. Tuttavia Karina è riuscita nell’impresa, avendo ottenuto il suo scatto ricordo: “Ho fatto la foto un passo prima che entrasse in studio… Ed è bellissima come persona”. L’opinionista, dal fugace incontro con tanto di foto, riconsegna dunque un’impressione assai positiva dell’attore che pare conservare fascino, aplomb ed educazione anche quando le telecamere del piccolo schermo si spengono.

Ronn Moss: l’ospitata a Domenica Live

Durante l’ospitata da Barbara d’Urso, Ronn Moss e sua moglie hanno mostrato una serie di foto inedite sulla loro vita privata. “Quando trovi la persona giusta è fatta, io ci ho messo un po’ ma alla fine ci sono riuscito”, ha commentato l’interprete, che ha poi parlato del personaggio che l’ha reso celebre globalmente, Ridge di Beautiful. E visto che si era in tema matrimonio, ha ricordato le vicende sentimentali televisive vissute nella soap: “In realtà, mi sono fermato a 10 matrimoni, 7 dei quali erano con Brooke, la mia ‘matrigna’. Con mia moglie, invece, stiamo per celebrare il decimo anniversario”. La DeVasquez a questo punto è intervenuta con una battuta: “Difficile pensare che siano passati già dieci anni. E mi ha sposato soltanto due volte! Devo raggiungere Brooke!“.