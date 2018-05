Grande Fratello 16: Karina Cascella concorrente?

Karina Cascella farà il GF 16? A sorpresa a Domenica Live arriva la proposta. Barbara D’Urso si rivolge all’ex opinionista di Uomini e Donne con queste parole. “Hai un anno di tempo. Preparati per il mio prossimo Grande Fratello. Ti butto dentro. Voglio vedere che fai l’anno prossimo“. Parole, quelle della D’Urso, che non lasciano dubbi. Fosse per la conduttrice, l’ex fidanzata di Salvatore Angelucci dovrebbe entrare nella Casa di Cinecittà. Questo quanto dice la presentatrice del reality nel corso dell’ultima puntata domenicale in onda su Canale5.

Domenica Live: Karina Cascella criticata durante il talk su Grande Fratello 2018

A Domenica Live Karina Cascella viene criticata dal pubblico in studio. Durante il talk dedicato a Grande Fratello 2018 l’opinionista boccia la partecipazione di Lucia Bramieri al reality, accusandola di non aver raccontato nulla della sua persona all’interno del programma. La Bramieri replica chiedendole cos’ha mostrato lei nei vari programmi e la Kascella risponde alla provocazione dicendo: “La storia della mia vita“. A questo punto il pubblico rumoreggia, la D’Urso parla di “stadio” e poco dopo propone alla Cascella di partecipare alla prossima edizione del reality.

Karina Cascella attacca Lucia Bramieri

A Domenica Live Karina Cascella attacca (pure) Lucia Bramieri. Secondo l’opinionista, al Grande Fratello 15 la 57enne avrebbe detto “Non andrò più nei salotti“, ma in puntata la diretta interessata sostiene di non ricordare di aver pronunciato quella frase. La Cascella, però, si dice pronta a mostrare la clip che lo dimostrerebbe. Storia chiusa o si è solo all’inizio?