Karina Cascella fidanzata con il migliore amico di Salvatore Angelucci: la reazione del suo ex

Karina Cascella è sicuramente una delle opinioniste più discusse del piccolo schermo. Su di lei, infatti, il pubblico è sempre stato diviso. Se da un lato, infatti, tante sono le critiche che la stessa spesso riceve per via dei toni accesi che usa in tv dall’altro è anche vero che altrettanto numerosi sono i messaggi di affetto e supporto a lei indirizzati sui social per lo stesso motivo. Karina Cascella non ha peli sulla lingua e oggi, questo, l’ha portata ad avere un ruolo fisso all’interno delle principali trasmissioni Mediaset. Questo per lei è senza ombra di dubbio un bel momento, e non solo a livello lavorativo. Da circa otto mesi, infatti, un uomo si è fatto spazio nella vita di Karina. Si chiama Max e, come confermato da lei stessa in un intervista rilasciata a fanpage.it, è il migliore amico del suo ex, Salvatore Angelucci.

Karina Cascella fidanzata con il migliore amico del suo ex: come ha reagito Salvatore Angelucci?

Del suo rapporto con il nuovo fidanzato Karina Cascella ne parla per la prima volta oggi proprio durante l’intervista e dice: “Non ne ho mai parlato. Si chiama Max ed è, caso della vita, uno dei migliori amici di Salvatore”. La stessa, poi, aggiunge: “Lo conosco da tanti anni e tra noi non era mai successo niente. Poi la scorsa estate mentre eravamo in spiaggia mi ha fatto una carezza. Ho sentito davvero un brivido. Lo abbiamo capito subito”. E Salvatore Angelucci, invece, come ha reagito una volta scoperta la notizia? Come si legge nell’articolo l’ex tronista, a quanto pare, “Ha dato la sua benedizione”.

Karina Cascella: la voglia di maternità e i rapporti con Salvatore Angelucci

I profili social di Karina Cascella lo dimostrano ma oggi l’opinionista l’ha voluto ribadire: tra lei e Salvatore Angelucci i rapporti sono ottimi (e anche con la compagna di lui). “Tra noi è finita ma siamo due persone intelligenti e abbiamo salvato un rapporto in primis per tutelare la nostra creatura. Il rapporto con Salvatore è sereno e disteso”. Sulla sua voglia di maternità, inoltre, la Cascella è tornata a parlarne ancora una volta. “Voglio dire: Sì, lo voglio. Quindi Max datti una mossa” dichiara infatti Karina “Io ho 38 anni, sono già matura e mi devo sbrigare per un fratellino o una sorellina alla mia bimba”.