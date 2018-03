Karina Cascella diventa mamma? Le parole dell’opinionista fanno sperare

Karina Cascella presto mamma di un altro figlio? Le parole dell’opinionista fanno sperare i fan

Da quando Uomini e Donne l’ha resa nota al pubblico del piccolo schermo, Karina Cascella è un personaggio pubblico molto seguito sui social. Con i suoi followers spesso l’opinionista si confronta e, sul web come negli studi Mediaset, non teme mai il confronto e risponde senza troppi peli sulla lingua alle domande che le vengono poste. In queste ore, nello specifico, un commento in particolare lasciato da Karina Cascella avrebbe fatto molto sperare i suoi fan. Proprio sotto una foto pubblicata da Karina su Instagram, infatti, un utente le ha chiesto se diventare mamma per la seconda volta fosse tra i suoi progetti futuri e, proprio a questo, lei ha risposto lasciando intendere di starci pensando.

Sotto la foto della figlia insieme a quello che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno, qualcuno ha scritto a Karina Cascella: “Perché da 3 non diventate 4?”. In fondo, sotto la stessa immagine, Karina aveva scritto di essere grata e di sentirsi molto fortunata per l’amore che in questo momento la circonda. Se questo la fa stare bene tanto da farla emozionare, è un azzardo dire che forse, questa volta, Karina Cascella si senta pronta per fare un altro figlio? A quanto pare no, non sembra un’ipotesi tanto assurda, tant’è che all’utente che glielo ha chiesto su Instagram Karina ha risposto: “Sarà quello che Dio vorrà”.

Karina Cascella: chi è il nuovo compagno dell’ex opinionista di Uomini e Donne?

Ormai i rapporti tra Karina Cascella e il suo ex Salvatore Angelucci sono sereni e pacifici. L’opinionista ha infatti più volte palesato di andare molto d’accordo con lui e la sua nuova compagna, tanto che spesso condividono insieme momenti importanti della loro vita. Al compleanno del suo nuovo fidanzato, per esempio, Salvatore Angelucci era presente. Su chi sia però questa nuova fiamma di Karina, al momento, non c’è dato saperlo infatti, salvo qualche foto dove non è possibile vedere il viso di quest’ultimo, ad oggi l’opinionista non ha mai reso noto il nome del ragazzo.