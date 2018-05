Karina e Barbara d’Urso: ennesima frecciatina a Cecilia e Ignazio VIDEO

Domenica Live: la frecciatina di Karina Cascella e Barbara d’Urso a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Non è facile dimenticare una storia forte come quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo sa bene Karina Cascella che, a distanza di mesi, ha tirato di nuovo in ballo la storia dell’armadio al Grande Fratello Vip. A Domenica Live l’opinionista ha nominato la parola armadio per commentare la love story che sta nascendo tra Matteo Gentili e Alessia Prete al Grande Fratello Nip. Mentre la padrona di casa Barbara d’Urso stava per mandare in onda le immagini del bacio tra i due, Karina – con una risata – ha detto: “Ma si sono baciati nell’armadio?”. Una frase che la d’Urso non ha molto apprezzato, visto i suoi attuali rapporti con la famiglia Rodriguez. Ma Barbarella si è poi lasciata andare ad una replica che i fan di Cecilia e Ignazio non hanno particolarmente gradito.

Barbara d’Urso e la famiglia Rodriguez: i rapporti sono ancora tesi

“Non ci sono armadi al Grande Fratello” ha prima risposto Barbara d’Urso a Karina Cascella a Domenica Live. Per poi aggiungere: “Matteo è una persona carina, non si nasconde nell’armadio”. Una vera e propria stoccata a Ignazio Moser, che più di una volta è stato criticato dalla d’Urso per il suo comportamento al Grande Fratello Vip. Quando poi il figlio di Francesco Moser, insieme a Cecilia e Jeremias, ha rifiutato l’invito a partecipare a Pomeriggio 5 e Domenica Live, Barbarella non l’ha presa bene. Ma ha prontamente ribadito: “Facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez”.

Video delle frecciatine di Karina Cascella e Barbara d’Urso verso Cecilia e Ignazio: