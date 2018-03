Justin Bieber ha avuto un incidente stradale: paura per il cantante

Justin Bieber incidente stradale: come sta il cantante

Attimi di paura per Justin Bieber, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Los Angeles. Il cantante era a bordo della sua auto, una Mercedes-Benz G-Class, quando è stato tamponato da una Range Rover sulla Sunset Boulevard. A farlo sapere è TMZ. A quanto pare né Bieber né l’altro autista hanno riscontrato grossi problemi: stando alle prime informazioni, entrambi sono usciti illesi dallo scontro. Al momento Justin non ha rilasciato delle dichiarazioni sull’accaduto. Per l’artista canadese questo è un periodo di grandi cambiamenti: da qualche settimana si è infatti separato, per l’ennesima volta, da Selena Gomez. Secondo i recenti gossip, Justin Bieber si è consolato con un’altra ragazza, la modella Baskin Champion. I due si sono conosciuti grazie a Patrick Schwarzenegger, da anni amico di Justin. Patrick è fidanzato con Abby, sorella di Baskin. Bieber e Baskin sono stati beccati dai paparazzi in atteggiamenti intimi ad un concerto di Craig David.