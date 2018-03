Justin Bieber e l’incidente: la reazione di Selena Gomez stupisce tutti

Justin Bieber e Selena Gomez si sono lasciati: la reazione di lei dopo l’incidente stradale di lui

Ormai è ufficiale: Justin Bieber e Selena Gomez si sono lasciati. L’ultimo ritorno di fiamma non è andato nel migliore dei modi e a quanto pare non ce ne sarà un altro in futuro. Secondo quanto fa sapere l’Hollywood Life, l’ex stellina Disney non vuole più vedere il collega come un fidanzato. Preferisce averlo come amico, senza drammi e tragedie che hanno già rovinato abbastanza la loro storia. Dopo l’incidente stradale che ha coinvolto Justin (Bieber è stato tamponato a Los Angeles ma non si è fatto praticamente nulla), Selena ha capito di non essere più innamorata dell’ex fidanzato. Tiene molto a lui, ma più come amica che come una compagna di vita.

Cosa ha fatto Selena Gomez dopo l’incidente di Justin Bieber

“Appena ha saputo dell’incidente di Justin Bieber, Selena Gomez si è preoccupata e ha chiesto informazioni. Scoperta la verità non ha avuto l’impulso di incontrare il cantante: un chiaro segnale che non è più coinvolta in questa storia come in passato. Un tempo si sarebbe precipitata da Justin per controllare di persona la situazione” si legge sull’Hollywood Life. Dunque, l’attrice sarebbe arrivata ad una conclusione importante: quella di non interrompere i rapporti con Justin, ma di non andare al di là della semplice amicizia. Un risvolto che, però, non sembra convincere più di tanto Bieber.

Justin Bieber è ancora innamorato di Selena Gomez

Stando ad altri gossip riportati da People, Justin Bieber è ancora molto innamorato di Selena Gomez tanto da non riuscire a dimenticarla. E l’avvistamento con Baskin Champion? A quanto pare nulla di serio, solo una semplice conoscenza…