Justin Bieber al Coachella colpisce un uomo per difendere una ragazza

Justin Bieber al Coachella 2018 ha difeso una ragazza dalle molestie del suo ex fidanzato. In particolare, la giovane star è riuscita a farsi notare durante un party organizzato dall’amico Patrick Schwarzenegger. Proprio qui, secondo quanto rivelano i tabloid statunitensi, il noto cantante avrebbe preso a pugni un uomo che si trovava alla festa. Stando a ciò che dichiarano i testimoni presenti, il ragazzo avrebbe iniziato a urlare contro la sua ex fidanzata. Justin non sarebbe riuscito ad accettare quanto stava accadendo e così ha preso prontamente le difese della giovane. Un forte litigio, dunque, al Coachella che ha visto protagonista proprio il Bieber. Dalle parole si è subito passati alle maniere più pesanti. Infatti, pare che l’uomo abbia anche preso per la gola la sua ex fidanzata. Si tratta di una situazione che ha visto Justin e l’amico Patrick intervenire immediatamente. I due hanno subito invitato il ragazzo a lasciare andare la giovane, senza però ottenere successo. Subito dopo, la popstar ha colpito in viso l’uomo.

Justin Bieber difende una ragazza dalle molestie del suo ex fidanzato

Justin è intervenuto durante un accesso litigio tra due ex fidanzati. In particolare, la popstar canadese avrebbe notato un uomo che urlava e inveiva contro la sua ex ragazza. Dopo di che, l’avrebbe anche presa per la gola. Bieber non sarebbe riuscito a stare con le mani in mano. Insieme all’amico Patrick hanno invitato l’uomo a lasciare andare la sua ex fidanzata. Ma questo non è bastato a placare il tutto. Così, Justin si sarebbe ritrovato a tirare un pugno in faccia al ragazzo. In questo modo, sarebbe così riuscito a liberare la giovane importunata. La sicurezza è stata subito avvertita e l’uomo è stato fatto allontanare dalla festa. Ma non solo: il ragazzo in questione sarebbe poi stato avvistato mentre inseguiva un SUV, convinto che al suo interno si trovasse proprio la popstar canadese. Infatti, pare abbia addirittura colpito il veicolo urlando il nome del cantante.

Al Coachella 2018 Justin Bieber canta dei pezzi religiosi per la Churchome

Le autorità sono poi riuscite a trovare l’uomo e ad arrestarlo. Justin ha preso parte anche a questa edizione del Coachella. Nonostante non fosse atteso come ospite musicale, si è comunque esibito durante un concerto di Chiesa, organizzato dalla Chuchome. Intanto, sappiamo che nelle ultime settimane Bieber ha avuto qualche difficoltà da affrontare, a causa di un incidente stradale.