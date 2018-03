Isola dei Famosi, Jonathan con Bianca Atzei: il lungo sfogo e poi il pianto

La nomination ricevuta da Simone Barbato lunedì sera pare aver lasciato l’amaro in bocca a Jonathan questa settimana. Sull’Isola infatti, come mostrato oggi durante il day time, il naufrago parlando con Bianca Atzei si è lasciato andare in un lungo sfogo, riuscendo a stento a trattenere le lacrime. Il fatto che gli si recrimini il suo atteggiamento pacato e sempre diplomatico lo fa sta male, perché lui e così e gli dispiace non essere capito dagli altri. Questo, spiega Jonathan, è il lato del suo carattere che più lo ha penalizzato in questi anni, lo stesso che, secondo lui, lo potrebbe spingere a rimanere solo nella vita.

Isola dei Famosi, Jonathan piange parlando con Bianca Atzei: “La gente è cattiva”

Quella che sembrava essere una normale chiacchierata tra amici, alla fine, ha visto Jonathan lasciarsi andare in un lungo pianto. “Io non sono così” ha detto il naufrago a Bianca Atzei riferendosi alle parole usate durante la diretta da Simone Barbato per descriverlo. “La gente è competitiva e cattiva ma io non mi arrendo” ha aggiunto poi lo stesso in lacrime “Perché alla fine vincono i buoni”. A concedere a Jonathan una spalla su cui piangere sull’Isola c’ha pensato Bianca Atzei. Alla cantante, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello si è molto legato nell’ultimo periodo.

Jonathan e Bianca Atzei: sta scoppiando l’amore all’Isola dei Famosi?

Da quando Jonathan e Bianca Atzei hanno trascorso il loro soggiorno insieme su Playa Bonita il loro feeling si è sempre di più consolidato. I due, al momento, sembrano essere inseparabili, tant’è vero che, dopo il bagno senza veli davanti alle telecamere, c’è chi ha parlato addirittura di una possibile nuova coppia all’Isola dei Famosi. Starà davvero scoppiando l’amore tra i due o si tratta solo di una tenera e sincera amicizia? In entrambi i casi, comunque, i presupposti sembrano essere dei migliori.