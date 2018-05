Jonathan Kashanian e Bianca Atzei stanno insieme dopo l’Isola dei Famosi? La rivelazione che non ti aspetti a Domenica Live

Dopo l’Isola dei Famosi si è intensificato il rapporto tra Jonathan del Grande Fratello e Bianca Atzei. Oggi i due sono diventati inseparabili, trascorrono molto tempo insieme e il loro sentimento è cresciuto sempre più. Tanto che potrebbe essere diventato già amore. Il condizionale è d’obbligo perché Jonathan Kashanian a Domenica Live ha confessato di non sapere neppure lui che tipo di legame ha con la cantante mollata solo qualche mese fa da Max Biaggi.

Domenica Live: la dichiarazione di Jonathan su Bianca Atzei

“Non so se chiamarlo amore, non mi piacciono le etichette. Io so che oggi non riesco a fare a meno di lei”, ha ammesso Jonathan a Barbara d’Urso. L’ex inviato di Verissimo ha preferito non rilasciare ulteriori dettagli mentre l’Atzei ha scelto di usare la carta dell’ironia. In un video messaggio sorpresa per Jonathan, Bianca Atzei ha detto: “Non riesco a stare senza di te. Solo noi sappiamo tutto quello che abbiamo superato. I nostri genitori si piacciono, perché non fai un pensierino su di me?”.

Jonathan Kashanian non ha mai parlato della sua vita privata

È la prima volta che Jonathan parla della sua vita privata. In passato l’israeliano non ha mai rivelato le sue storie o i suoi amori: con Bianca Atzei c’è qualcosa di davvero speciale mai provato prima d’ora? Solo il tempo ci aiuterà a capire se tra i due può esserci semplice amicizia o molto di più…