Isola, Jonathan chiede un confronto a Franco Terlizzi: si alzano i toni e la discussione degenera

Jonathan Kashanian si è sempre distinto per essere una persona pacata e molto aperta al dialogo in Tv. Un carattere questo che, anche all’Isola dei Famosi, molto è stato apprezzato dal pubblico da casa che lo segue. Se c’è una cosa che tuttavia Jonathan non ama è lasciare le cose a metà, in sospeso. Il naufrago infatti, anche se non ama molto discutere, cerca sempre il chiarimento con gli altri concorrenti del reality, soprattutto se e quando con questi ci sono dei disguidi. Proprio per questo motivo, come mostrato oggi durante il day time, l’ex gieffino ha affrontato faccia a faccia Franco Terlizzi, chiedendo a quest’ultimo quali fossero, in realtà, i motivi dietro alla sua nomination.

Jonathan contro Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi: le parole della discordia

Di essere stato nominato al posto di Francesca Cipriani o di altri naufraghi che Franco aveva detto di non sopportare, infatti, Jonathan non lo accetta. Tutte perplessità queste che, ovviamente, Jonathan ha esposto oggi a Franco. Ripercorrendo quando accaduto durante la diretta di martedì sera Jonathan ha definito oggi “Scorretto” l’atteggiamento di Franco Terlizzi. “Non puoi dire certe cose e poi nominarmi” ha infatti affermato l’ex concorrente del Grande Fratello. Parole, queste, che avrebbero fatto saltare i nervi a Franco che, a tal proposito, ha affermato di stare solo cercando di fare il suo gioco. Avendo paura di essere nominato da Alessia Mancini, infatti, l’ex pugile avrebbe tirato in ballo Jonathan, sperando dunque di non finire lui stesso in nomination.

Jonathan non ci sta e accusa Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi: “In finale mi fai lo sgambetto?”

Tutto quello che pensava sarebbe successo in puntata, però, poi di fatto non è accaduto. Franco Terlizzi, infatti, è uno dei nominati di questa settimana. Le sue spiegazioni, tuttavia, non hanno convinto molto Jonathan, anzi. Quest’ultimo, infatti, alla fine ha chiuso la discussione dicendo: “Mi hai guardato negli occhi dicendomi che sono una persona pulita, un fratello, e poi in finale mi fai lo sgambetto?”.