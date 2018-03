Jeremias Rodriguez mancato tronista, il motivo è davvero bizzarro

By

Jeremias Rodriguez non sarà (più) tronista a Uomini e Donne, ecco il motivo presunto riportato dal settimanale Chi.

Jeremias Rodriguez perché non sarà tronista

Chi, nelle “chicche di gossip”, scrive: “Al provino per Uomini e Donne l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez, che era quasi seduto sul trono del programma di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta poco gradita alla redazione: ‘Vorrei un’altra musica per me’ al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”.

Sarà andata davvero così? E, se sì, ci saranno margini per un nuovo accordo per la prossima stagione televisiva?

Jeremias Rodriguez chi è

Jeremias Rodriguez è il fratello minore di Belen. L’argentino ha 29 anni (è nato nel novembre del 1988, mentre la sorella è classe 1984) ed è alto quasi 190 centimetri. Come Cecilia Rodriguez, è arrivato in Italia grazie all’ex moglie di Stefano De Martino. Mentre Belen abita a Milano da più di dieci anni (in attesa del trasferimento a Lugano con Andrea Iannone), Jeremias è venuto a vivere nel nostro Paese da poco tempo insieme ai genitori Gustavo e Veronica. Qui si è dato da fare con molti e diversi lavori, tanto che si è definito un ‘tuttofare’.

Jeremias Rodriguez single

Jeremias Rodriguez e la fidanzata Sara si sono lasciati. A farlo sapere fu lui stesso, ospite di Casa Signorini. A causa di alcuni problemi non del tutto chiari, i due hanno deciso di prendere strade diverse. E pensare che solo lo scorso Natale erano apparsi felici e spensierati, ospiti della famiglia Rodriguez a casa di Belen. Evidentemente qualcosa è andato storto e quelle crisi che già si erano manifestate in passato sono tornate più forti che mai.