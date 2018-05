Jeremias Rodriguez e Aida Yespica beccati insieme: le foto dell’incontro

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica stanno insieme? I due ex concorrenti del GF Vip paparazzati insieme

Che fine hanno fatto Jeremias Rodriguez e Aida Yespica dopo il Grande Fratello Vip? Quali sono i loro rapporti? L’avvicinamento dei due all’interno del reality, stando a quanto da loro dichiarato in più occasioni, si sarebbe tramutato alla loro uscita in una tenera amicizia. I paparazzi, però, pare che in questi giorni abbiano beccato Jeremias Rodriguez e Aida Yespica insieme. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi in esclusiva che, nella rubrica Chicche di Gossip, parla anche di atteggiamenti intimi e complici tra i due. Jeremias e Aida si sono fidanzati o i due ex concorrenti del Grande Fratello sono solo amici rimasti in ottimi rapporti?

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez: i loro rapporti dopo il Grande Fratello Vip

“Jeremias Rodriguez e Aida Yespica abbracciati in abbracci che suggeriscono intimità” è stato scritto nell’ultimo numero del giornale di Alfonso Signorini “Anche se poco dopo i due se ne vanno ciascuno per la propria strada”. Ad oggi, dunque, non ci sono prove intangibili che possono confermare una possibile relazione tra Aida e Jeremias. Entrambi, in fondo, su questa complicità che li lega hanno sempre scherzato. Il bacio dietro le tende del confessionale al Grande Fratello? Loro lo hanno sempre negato, anche se molti telespettatori sembrerebbero essere convinti del contrario.

Jeremias Rodriguez single: la fine della storia con Sara e il rapporto con Aida Yespica dopo il Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez aveva in più occasioni parlato della sua ex ragazza Sara. Dopo essere uscito dalla Casa, infatti, il fratello di Belen aveva deciso di dare una seconda possibilità a questa relazione senza, tuttavia, essere riuscito nell’intento. A Gennaio infatti, ospite a Casa Signorini, l’argentino aveva dichiarato di essere tornato di nuovo single e, già allora, si era mostrato molto aperto ad una possibile frequentazione con Aida Yespica dopo il reality.