Iva Zanicchi, intervista: “Gli uomini sono meglio delle donne”

Intervista a Iva Zanicchi: gli uomini? “Sono meglio delle donne”

Intervistata dal settimanale Oggi Iva Zanicchi si lascia andare alcune dichiarazioni che, di certo, non piaceranno ai sostenitori della parità di genere. Dopo aver parlato del suo ultimo progetto che la tiene impegnata a teatro, infatti, la conduttrice ha parlato del suo desiderio (mancato) di avere un figlio maschio. Il motivo? Secondo lei gli uomini sarebbero migliori delle donne in questo, perché molto più bravi e capaci di amare le loro mamme e di donare loro affetto. Di sua figlia, però, Iva Zanicchi ne va comunque fiera anche se questo, stando a quanto riportato nell’intervista, non fa cambiare la sua opinione sul genere femminile.

Iva Zanicchi: ecco perché gli uomini sono migliori delle donne

Quando a Iva Zanicchi le viene chiesto come mai avrebbe tanto voluto avere un figlio maschio lei, senza troppi giri di parole, risponde: “Ritengo l’uomo un essere perfetto. Gli uomini sono meglio delle donne, sanno amare le loro mamme più delle figlie”. E di questa sua opinione sua figlia, Michela, che cosa ne pensa? “Michela sa come la penso” risponde lei “Comunque lei è una figlia eccezionale […] sa come prendermi”. La sua opinione, poi, Iva Zanicchi la ribadisce anche nelle domande successive. “Questa retorica sugli uomini mi ha stufato!” afferma poi nella stessa intervista Iva.

Iva Zanicchi commenta: “Se gli uomini hanno paura delle donne è anche colpa nostra”

“Se gli uomini hanno paura delle donne è anche colpa nostra” dichiara Iva Zanicchi. “Ragazze, forza: facciamoci un esame di coscienza” conclude dicendo la stessa. Questa sua personale visione delle cose, inoltre, la porta anche ad esprimere la sua opinione sull’iniziativa promossa da alcune attrici ai David di Donatello. In quest’occasione, infatti, molte si sono vestite di nero per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle molestie. “Devo dire che l’iniziativa di queste attrici l’ho trovata un po’ pretestuosa” dichiara Iva “A tratti sembrano patetiche, per non dire ridicole […] bisognerebbe ricordare che le donne, quando diventano di potere, si comportano peggio degli uomini”.